Заседание Еврогруппы проведет португалец Сентену

На повестке дня Еврогруппы будет дальнейшая помощь Греции и борьба с уклонением от налогов.

Мариу Сентену перенял полномочия главы Еврогруппы от голландца Йеруна Дейсселблума. В понедельник этот португалец будет впервые председательствовать в Брюсселе на заседании министров финанасов 19 стран с общей валютой. На повестке дня будет дальнейшая помощь Афинам.

«У Греции по-прежнему трудности с рефинансированием на рынках, - сказал брюссельский экономист Гунтрам Волф. - Поэтому ей могут предложить меры предосторожности, небольшое облегчение долга или, в крайнем случае, еще одну программу спасения, что я думаю, маловероятно, но все-таки возможно».

Еще сложнее обещает быть борьба с укрыванием доходов крупного бизнеса от налогов в Ирландии, Люксембуре, на Мальте и Кипре. Немецкий европутат считает, что там слишком льготные условия:

«Мы не против, если какой-то член Еврогруппы привлекает к себе новые компании, но сокращение для них налогов надолго, как мы видели в деле Apple, я считаю неприемлемым, - сказал Маркус Фербер. - Мы надеемся вскоре получить решение по этому вопросу Европейского суда, и тогда у нас будет новая отправная точка для обеспечения более справедливой конкуренции. Это называется «консолидированная корпоративная налоговая база ».

От Мариу Сентену ждут иного стиля общения с прессой и общественностью, чем был его предшественника. Дейсселблума призывали к оставке после его слов о том, что в бедных странах тратят деньги на выписку и женщин, пишет ru.euronews.com.

«Президент Еврогруппы - весьма уязвимая фигура, - сказал британский журналист Джим Брансден. - Он постоянно на виду, проводит эти ежемесячные встречи министров финансов, вынужден говорить с прессой и подавать сигналы рынками. Йерун Дейсселблум, действительно, прославился некоторыми эпизодами. Сентену будет, видимо, более осторожен в коммуникациях, а также , возможно, менее откровенен».

Однако португальцу будте трудно умерить свой южный темперамент. Сентену уже прозвали «Роналду Экофина» за блестящую эффективность.