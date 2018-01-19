Заседание Еврогруппы проведет португалец Сентену

Пятница, 19 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Заседание Еврогруппы проведет португалец Сентену

Португалец Мариу Сентену будет впервые председательствовать в Брюсселе на заседании министров финанасов 19 стран с общей валютой.

На повестке дня Еврогруппы будет дальнейшая помощь Греции и борьба с уклонением от налогов.

Мариу Сентену перенял полномочия главы Еврогруппы от голландца Йеруна Дейсселблума. В понедельник этот португалец будет впервые председательствовать в Брюсселе на заседании министров финанасов 19 стран с общей валютой. На повестке дня будет дальнейшая помощь Афинам.

«У Греции по-прежнему трудности с рефинансированием на рынках, - сказал брюссельский экономист Гунтрам Волф. - Поэтому ей могут предложить меры предосторожности, небольшое облегчение долга или, в крайнем случае, еще одну программу спасения, что я думаю, маловероятно, но все-таки возможно».

Еще сложнее обещает быть борьба с укрыванием доходов крупного бизнеса от налогов в Ирландии, Люксембуре, на Мальте и Кипре. Немецкий европутат считает, что там слишком льготные условия:

«Мы не против, если какой-то член Еврогруппы привлекает к себе новые компании, но сокращение для них налогов надолго, как мы видели в деле Apple, я считаю неприемлемым, - сказал Маркус Фербер. - Мы надеемся вскоре получить решение по этому вопросу Европейского суда, и тогда у нас будет новая отправная точка для обеспечения более справедливой конкуренции. Это называется «консолидированная корпоративная налоговая база ».

От Мариу Сентену ждут иного стиля общения с прессой и общественностью, чем был его предшественника. Дейсселблума призывали к оставке после его слов о том, что в бедных странах тратят деньги на выписку и женщин, пишет ru.euronews.com.

«Президент Еврогруппы - весьма уязвимая фигура, - сказал британский журналист Джим Брансден. - Он постоянно на виду, проводит эти ежемесячные встречи министров финансов, вынужден говорить с прессой и подавать сигналы рынками. Йерун Дейсселблум, действительно, прославился некоторыми эпизодами. Сентену будет, видимо, более осторожен в коммуникациях, а также , возможно, менее откровенен».

Однако португальцу будте трудно умерить свой южный темперамент. Сентену уже прозвали «Роналду Экофина» за блестящую эффективность.

Последние новости

    • Заседание Еврогруппы проведет португалец Сентену

      Португалец Мариу Сентену будет впервые председательствовать в Брюсселе на заседании министров финанасов 19 стран с общей валютой.

      Подробнее

    • Португалия: поезда в метро - с новой скоростью?

      Амбициозные планы представил Лиссабонский метрополитен.

      Подробнее

    • Испанка нашла 9 тысяч евро в пироге

      Жительница Роперуэлос-дель-Парамо нашла в купленном пироге чек на 9 тысяч евро.

      Подробнее

    • Испания собирает специалистов для защиты страны от кибератак

      С каждым годом в мире увеличивается число киберпреступлений, и Испания не остается в стороне от этой тенденции.

      Подробнее

    • Умерла старейшая олимпийская медалистка

      Итальянка Карла Маранджони скончалась в возрасте 102 лет.

      Подробнее

    • Итальянская антимонопольная служба проверит Apple и Samsung

      Антимонопольная служба Италии начала две отдельных проверки в отношении Apple и Samsung.

      Подробнее

    • Пеле дошел до истощения

      Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле доставлен в больницу из-за истощения организма.

      Подробнее

    • Найден источник долголетия у людей

      Группа ученых выяснила, что накопление мутаций в специфическом белке p62, связанном с защитой от стресса, способствовало более высокой продолжительности жизни у людей, чем у других животных.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!