Защитник «Зенита» уедет в Португалию

Пятница, 01 Февраль 2019 Португалия Португалия

Защитник «Зенита» уедет в Португалию

Петербургский «Зенит» летом лишится своего защитника Луиша Нету, который продолжит карьеру в другой команде.

Португальское издание ABola информирует, что футболист поставил свою подпись под трехлетним контрактом со «Спортигом». Ко «львам» Нету присоединится летом, когда закончится его контракт с «Зенитом», пишет news.ru.

Он вернется в Португалию на правах свободного агента. В текущем розыгрыше чемпионата России Нету провел 9 матчей и отдал одну голевую передачу.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья