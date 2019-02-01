Защитник «Зенита» уедет в Португалию

Португальское издание ABola информирует, что футболист поставил свою подпись под трехлетним контрактом со «Спортигом». Ко «львам» Нету присоединится летом, когда закончится его контракт с «Зенитом», пишет news.ru.

Он вернется в Португалию на правах свободного агента. В текущем розыгрыше чемпионата России Нету провел 9 матчей и отдал одну голевую передачу.