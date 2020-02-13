Зе Луиш помог "Порту" выйти в финал Кубка Португалии
"Порту" одержал победу над клубом "Академико Визеу" в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии по футболу и вышел в финал турнира.
Первая встреча команд завершилась вничью - 1:1. Ответный матч, прошедший в среду в Порту, завершился победой хозяев со счетом 3:0. Голы у победителей забили Алекс Теллес (19-я минута - с пенальти), экс-форвард московского "Спартака" Зе Луиш (64) и Сержиу Оливейра (73), пишет РИА Новости.
В финале Кубка Португалии "Порту" сыграет с "Бенфикой".