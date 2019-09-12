Зе Луиш стал лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе

Четверг, 12 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Зе Луиш стал лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе

Нападающий «Порту» Зе Луиш был признан лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Экс-игрок московского «Спартака» смог обойти в гонке за титул Мехди Тареми из «Рио Аве» и одноклубника Муссу Марегу, получив 30,37 процентов голосов.

Звание лучшего вратаря национального турнира и лучшего защитника в августе досталось еще двум игрокам «Порту» — Агустину Федерико Маркесину и Алексу Теллесу Николао соответственно.

Лучшим полузащитником минувшего месяца признан Бруну Фернандеш из лиссабонского «Спортинга», пишет gazeta.ru.

В составе красно-белых Зе Луиш выступал с 2015 года. Всего за команду из Москвы он провел 109 матчей, записав на свой счет 35 голов и 25 результативных передач.

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