«Зеленые визы» в Португалию

Их смогут получить иностранцы, которые инвестируют в местные проекты в области экологии.

На «зеленую визу» сможет претендовать человек, который минимум 5 лет инвестировал в португальские проекты в таких областях, как органическое земледелие, возобновляемая энергетика и экотуризм, и вложил не меньше 500 тысяч евро, пишет euromag.ru.

На «зеленую визу» могут претендовать и иностранцы, непосредственно участвовавшие в таких проектах, и чей вклад оценивается в 500 тысяч евро.

Напомним, что, по ранее утвержденным правилам, обладателями ВНЖ в Португалии могут стать покупатели нескольких объектов недвижимости общей стоимостью не менее 500 000 евро. При этом продавать жилье в течение 5 лет нельзя. В основном, иностранцы покупают жилье в Лиссабоне, Порту и Алгарве.

Государственная инвестиционная программа в Португалии работает с 2012 года. С каждым годом она набирает обороты и заявителей становится все больше. Только в марте 2018 на получение золотых виз было зарегистрировано 174 основных заявителя и 320 членов их семей.

За все время действия программы с начала ноября 2012 года до настоящего времени было выдано 6 050 золотых виз основным заявителям, а также 10 181 виза членам их семей. Общий объем инвестиций по программе в настоящее время составляет более 3,7 млрд. евро.

В других странах Евросоюза тоже меняют визовый режим для предпринимателей. Например, Финляндия в прошлом году начала выдавать вид на жительство стартаперам по упрощенной схеме, чтобы те развивали свои проекты в Финляндии. Стартап-виза существует в Эстонии. За первый год существования заявки на нее подали больше 300 человек, а за два года число заявок перевалило за тысячу.