«Зенит» проиграл португальской «Бенфике»
10 декабря в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Да Луж» между коллективами «Бенфика» и «Зенит» был разыгран матч 6-го тура группы G Лиги чемпионов 2019/20.
Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «орлов».
Лучшим игроком матча с оценкой 8,29 был признан 30-летний португальский полузащитник Пицци, забивший второй мяч хозяев, совершивший два отбора и подавший четыре корнера. Точность передач футболиста составила 91%, пишет regnum.ru.
«Бенфика» набрала семь очков и поднялась на третье место. «Зенит» с семью баллами завершил выступление в еврокубках на последней позиции в групповом этапе Лиги чемпионов.