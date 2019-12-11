«Зенит» проиграл португальской «Бенфике»

Среда, 11 Декабрь 2019 Португалия Португалия

«Зенит» проиграл португальской «Бенфике»

10 декабря в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Да Луж» между коллективами «Бенфика» и «Зенит» был разыгран матч 6-го тура группы G Лиги чемпионов 2019/20.

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «орлов».

Лучшим игроком матча с оценкой 8,29 был признан 30-летний португальский полузащитник Пицци, забивший второй мяч хозяев, совершивший два отбора и подавший четыре корнера. Точность передач футболиста составила 91%, пишет regnum.ru.

«Бенфика» набрала семь очков и поднялась на третье место. «Зенит» с семью баллами завершил выступление в еврокубках на последней позиции в групповом этапе Лиги чемпионов.

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