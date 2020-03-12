Желающим испытать коронавирус на себе заплатят 4000 евро

Группа британских ученых лаборатории инновационного центра Queen Mary предлагает всем желающим добровольно заразиться коронавирусом ради науки. Исследователи готовы заплатить 4000 евро 24 добровольцам. Они пройдут необходимые медицинские тесты, после чего их заразят более слабыми штаммами вируса. Цель эксперимента - проверить эффективность разрабатываемой исследователями вакцины. В настоящее время британскими учеными разработано более 35 вакцин. На эти цели правительство страны выделило около 46 млн английских фунтов.



В сообщении говорится, что добровольцы также будут вынуждены находится на карантине в течение 2 недель. Их посадят на специальную диету, также им будут запрещены физические упражнения и контакты с другими людьми.