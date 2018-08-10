Жена Уэйна Руни прилетела в Португалию

Пятница, 10 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Жена Уэйна Руни прилетела в Португалию

Пассажиров лишили оплаченных мест в самолете ради жены Уэйна Руни.

Сотрудники авиакомпании Jet2 пересадили пассажиров к туалету из-за жены футболиста Уэйна Руни.

Марк Кассен (Mark Cassin), летевший со своей семьей из Манчестера в Португалию рейсом лоукостера Jet2 и заплативший 60 фунтов (более 76 долларов) за выбор мест в самолете, вместе со своими родственниками был вынужден переместиться на неудобные места у туалета.

Один из стюардов сообщил Кассену, что его семью пересадили из-за жены известного футболиста Уэйна Руни — журналистки и предпринимательницы, матери четырех детей Колин Руни. По словам Кассена, ему и его близким пришлось терпеть неприятный запах, и стюарды постоянно распыляли рядом с ними освежитель воздуха.

Колин Руни отрицает, что требовала от персонала авиакомпании предоставить ей места, оплаченные другими пассажирами. По словам женщины, она и ее дети просто заняли места, указанные персоналом.

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