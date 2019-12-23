Жезуш: ни один португальский клуб не выиграет Лигу чемпионов снова

«Ни один португальский клуб не выиграет Лигу чемпионов снова. Разрыв слишком велик. Финансовые возможности чемпионата Португалии не позволяют ни одному клубу добраться хотя бы до финала.

Безусловно, я хочу выиграть Лигу чемпионов. Но сейчас это не самое главное в карьере», — приводит слова Жезуша A Bola.

В июне 2018 года Жезуш разорвал контракт c лиссабонским «Спортингом» после инцидента с нападением на команду со стороны фанатов, в котором подозревается президент клуба, пишет championat.com.

В финальном матче клубного чемпионата мира «Фламенго» уступил «Ливерпулю» со счётом 0:1. Команда получила право выступить на турнире, выиграв в этом году Кубок Либертадорес.