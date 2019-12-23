Жезуш: ни один португальский клуб не выиграет Лигу чемпионов снова

Понедельник, 23 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Жезуш: ни один португальский клуб не выиграет Лигу чемпионов снова

Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш высказался о шансах португальских клубов на победу в Лиге чемпионов.

«Ни один португальский клуб не выиграет Лигу чемпионов снова. Разрыв слишком велик. Финансовые возможности чемпионата Португалии не позволяют ни одному клубу добраться хотя бы до финала.

Безусловно, я хочу выиграть Лигу чемпионов. Но сейчас это не самое главное в карьере», — приводит слова Жезуша A Bola.

В июне 2018 года Жезуш разорвал контракт c лиссабонским «Спортингом» после инцидента с нападением на команду со стороны фанатов, в котором подозревается президент клуба, пишет championat.com.

В финальном матче клубного чемпионата мира «Фламенго» уступил «Ливерпулю» со счётом 0:1. Команда получила право выступить на турнире, выиграв в этом году Кубок Либертадорес.

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