Житель Португалии арестован за организацию фиктивных браков

Португалец, подозреваемый в организации фиктивных браков с мигрантами, арестован и экстрадирован в Бельгию. Об этом сообщает издание Jornal I со ссылкой на иммиграционную службу SEF.



Мужчина обвиняется в том, что «вербовал» португалок, предлагая им за крупную сумму заключить фиктивный брак с выходцами из Азии, желающими получить легализацию в Бельгии и пособия. По такой же схеме фиктивные браки заключались с иммигрантами, проживающими в Германии. По предварительной информации, мужчина может быть причастен к преступной группе, занимающейся мошенничествами с легализацией иностранных граждан, участники которой были арестованы в январе этого года.



Сообщается, что женищины взамен получали пять тысяч евро. Расследованием власти Бельгии и Германии занялись после того, как появлось подозрительно большое количество свидетельств о браки, заключенных в Португалии. Власти Бельгии и Германии совместно с португальской SEF продолжают расследование дела.