Житель Португалии похитил и держал в гараже бывшую возлюбленную

Полицейские расследуют похищение 24-летней португалки Маргариды Симоеш . Накануне девушка отправилась в Барселону, погостить у своей тети, где была похищена бывшим возлюбленным. Девушку обнаружили в Сейшале лишь спустя несколько дней. Сейчас, по сообщения португальской прессы, на данный момент она находится в кругу семьи.



Как рассказала Симоеш, экс-возлюбленный привез ее в Португалию и держал ее голой в гараже без еды и воды. На третий день плена Маргариде удалось сбежать. Она уже подала заявление в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.