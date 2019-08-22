Житель Португалии похитил и держал в гараже бывшую возлюбленную

Четверг, 22 Август 2019 Португалия Португалия

Житель Португалии похитил и держал в гараже бывшую возлюбленную

Маргарида Симоеш провела в плену три дня.

Полицейские расследуют похищение 24-летней португалки Маргариды Симоеш . Накануне девушка отправилась в Барселону, погостить у своей тети, где была похищена бывшим возлюбленным. Девушку обнаружили в Сейшале лишь спустя несколько дней. Сейчас, по сообщения португальской прессы, на данный момент она находится в кругу семьи.

Как рассказала Симоеш, экс-возлюбленный привез ее в Португалию и держал ее голой в гараже без еды и воды. На третий день плена Маргариде удалось сбежать. Она уже подала заявление в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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