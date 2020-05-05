Жителей Португалии обязали носить маски

В Португалии указом правительства (DL 20/2020) введен так называемый масочный режим. Начиная с понедельника, пассажиры общественного транспорта обязаны надевать медицинские маски или маски-козырьки. Нарушителям грозит штраф от 120 до 350 евро. Об этом сообщила глава Минздрава Марта Темидо.

Кроме этого, использование средств индивидуальной защиты стало обязательным для посещения коммерческих, социальных и образовательных учреждений.

Начиная с 3 мая, ряд супермаркетов оповестили покупателей о том, что теперь находиться в помещении магазинов можно только в масках или козырьках.

Сеть супермаркетов Continente в эти выходные разослала смс-оповещения клиентам о том, что теперь использование средств индивидуальной защиты обязательно по закону. Pingo Doce и Achan также оповестили клиентов о нововведении, призвав «делать покупки безопасно» и отнестись к новым мерам с пониманием.