Жители Португалии протестуют против открытия шахт

Планы по открытию литиевых шахт на территории Португалии продолжают постепенно реализовываться в ситуации огромного спроса на литий в эпоху развития электромобилей.

Однако жители многих регионов Португалии начали массовые акции протеста против данных планов.

Британская компания Savannah Resources, имеющая филиал в Boticas, что в районе Вила-Реал, планирует первоначальные инвестиции в размере 100 млн евро для развития проекта по добыче лития, который, создаст 300 рабочих мест и поможет экономическому развитию региона.

Жоао Баррос, менеджер местного подразделения Savannah Lithium Portugal, сказал, что в настоящее время проводится исследование воздействия на окружающую среду проекта, которое должно быть завершено к концу года. Если все пойдет хорошо, по его словам, компания намерена начать добычу в конце 2020 года. По словам Барроса, разведка на предлагаемом участке выявила запасы в «двадцать семь миллионов тонн сподумена» со средним содержанием лития в 1,06 процента. «В настоящее время инвестиции в наши резервы составляют около 100 миллионов евро», - сказал он.

По словам Барроса, компания планирует построить альтернативную дорогу, чтобы уменьшить воздействие на население от проезда машин и грузовиков. Он пояснил, что руда будет транспортироваться в порт Лейхес, недалеко от Порту, откуда она будет экспортироваться в Китай. По словам Барроса, компания обсуждает с правительством Португалии также возможность строительства нефтеперерабатывающего завода для переработки руды в районе Порту.

По словам Барроса, более 258 миллионов евро в виде роялти должно быть выплачено государству в виде налогов и сборов с проекта.

Он сказал, что компания хочет начать «переговоры по компенсационным мерам», чтобы компенсировать негативное влияние на местных жителей. При этом местные жители против реализации данного проекта.

«Мы до сих пор не знаем, что произойдет с нашими водами, что будет с качеством нашей жизни, пылью, которая будет в воздухе, воздействием на почву и как все это будет смягчено. У нас до сих пор нет ответов», - отметил один из них