Жители Португалии женятся реже других в ЕС

Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Евростатом сегодня, согласно данным которой Португалия является третьей страной в Европейском союзе (ЕС) с наименьшим количеством заключаемых браков, пишет РИА Новости.

В 2018 году в Португалии было зарегистрировано 3,4 браков в год на тысячу жителей, согласно статистическим данным Евростата.

Португалия отстает в списке стран ЕС по данному показателю, только в Люксембурге и Италии браков заключается еще меньше. Наоборот, на Кипре самое большое количество свадеб, далее следуют Румыния и Литва