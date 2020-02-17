Жители Португалии женятся реже других в ЕС

Понедельник, 17 Февраль 2020 Португалия Португалия

Жители Португалии женятся реже других в ЕС

Молодые португальцы предпочитают находиться в гражданских браках или находиться в отношениях, официальной женитьбе.

Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Евростатом сегодня, согласно данным которой  Португалия является третьей страной в Европейском союзе (ЕС) с наименьшим количеством заключаемых браков, пишет РИА Новости.

В 2018 году в Португалии было зарегистрировано 3,4 браков в год на тысячу жителей, согласно статистическим данным Евростата.

Португалия отстает в списке стран ЕС по данному показателю, только в Люксембурге и Италии браков заключается еще меньше. Наоборот, на Кипре самое большое количество свадеб, далее следуют Румыния и Литва

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