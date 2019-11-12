Жоау Мариу не поможет сборной Португалии в ноябрьских матчах

Вторник, 12 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Жоау Мариу не поможет сборной Португалии в ноябрьских матчах

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу исключен из заявки сборной Португалии на ноябрьские матчи.

По информации источника, 26-летний хавбек не сможет помочь своей команде из-за травмы.

О характере повреждения и сроках восстановления не сообщается.

Отмечается, что сборная Португалии не стала никого вызывать вместо Мариу, пишет news.sportbox.ru.

Ранее португальская национальная команда из-за травм лишилась защитников Пепе и Нелсона Семеду.

Напомним, что команда Фернанду Сантуша пока не обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Она идет на втором месте в турнирной таблице группы В, набрав 11 очков.

14 ноября Португалия сыграет с Литвой, а через три дня встретится с Люксембургом.

В текущем сезоне Мариу провел восемь матчей в РПЛ, забил один гол и сделал три результативные передачи.

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