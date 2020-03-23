Жорже Жезуш вернется в Португалию

Понедельник, 23 Март 2020 Португалия Португалия

Жорже Жезуш вернется в Португалию

Главный тренер Фламенго Жорже Жезуш решил воссоединиться с семьей во время пандемии.

В связи с остановкой футбольных турниров в Бразилии и карантином, объявленным во Фламенго из-за заражения коронавирусом нескольких сотрудников, главный тренер команды Жорже Жезуш решил вернуться в Португалию — сообщает Record.

Планируется, что Жезуш и некоторые члены его тренерского штаба вылетят в Лиссабон во вторник, 24 марта. О сроках их возможного возвращения ничего не сообщается.

Как и все сотрудники Фламенго, Жезуш прошел проверку на коронавирус, причем первый тест показал неопределенный результат. Последующие тесты 65-летнего португальца оказались отрицательными, пишет football.ua.

Жезуш, чьи основные тренерские успехи были связаны с Бенфикой, возглавил Фламенго 1 июня 2019 года и, несмотря на скептицизм экспертов и болельщиков, выиграл с командой чемпионат и Суперкубок Бразилии, Копа Либертадорес, Рекопа Сюдамерикана и занял второе место на Клубном чемпионате мира.

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