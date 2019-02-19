Жозе Моуринью: «Могу представить себя тренером во Франции»

Вторник, 19 Февраль 2019 Португалия Португалия

Жозе Моуринью: «Могу представить себя тренером во Франции»

Португальский коуч Жозе Моуринью не против попробовать себя во французской Лиге 1.

«Я могу однажды представить себя в качестве тренера во Франции. Мы довелось поработать в четырех разных странах. Мне нравится знакомство с другими культурами. Работа в новом чемпионате была бы великолепным опытом», – сказал Моуринью.

Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда его уволили в декабре, пишет eurosport.ru.

Жозе становился чемпионом Португалии, Англии, Испании и Италии.

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