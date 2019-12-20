Зимний шторм в Португалии

Пятница, 20 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Зимний шторм в Португалии

Поваленные деревья, поврежденные дома и автомобили, шквалистый ветер.

Португалия оказались под ударом зимнего шторма "Эльза".

Во многих районах материковой части страны объявлен оранжевый уровень тревоги.

На севере Португалии в муниципалитетах Порту, Брага, Виана-ду-Каштелу и Вила-Реал тысячи людей оказались без электричества, пишет ru.euronews.com.

В Лиссабоне полностью прекращено движение по реке Тежу из соображений безопасности.

Метеорологи предупреждают о возможных наводнениях.

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