Зимний шторм в Португалии
Поваленные деревья, поврежденные дома и автомобили, шквалистый ветер.
Португалия оказались под ударом зимнего шторма "Эльза".
Во многих районах материковой части страны объявлен оранжевый уровень тревоги.
На севере Португалии в муниципалитетах Порту, Брага, Виана-ду-Каштелу и Вила-Реал тысячи людей оказались без электричества, пишет ru.euronews.com.
В Лиссабоне полностью прекращено движение по реке Тежу из соображений безопасности.
Метеорологи предупреждают о возможных наводнениях.