Знойные выходные в Португалии

В Лиссабоне, столице Португалии, станет особенно жарко. В воскресение днем температура повысится до целых 35 градусов, ночью ожидать прохлады не стоит – показатель снизится всего до 18 градусов. Всю последующую неделю сохранится жаркая погода, хотя среднее значение может установиться на уровне +29 оС.

В северных городах ситуация немного оптимистичнее: жара достигнет своего максимума в воскресение днем, когда термометр покажет отметку на +29 оС. На холодную ночь португальцам надеяться не стоит, температура упадет до 17 градусов. Ситуация может измениться в понедельник, именно тогда синоптики обещают облачную погоду. Холодать на севере начнет со среды – с середины недели намечается спад жары.

В южных регионах установилась солнечная летняя погода, в выходные жители столкнутся с недолгим повышением температуры до +35 днем и +23 оС ночью. Начиная с понедельника, показатели термометра упадут до 32 градусов, знойная погода станет переноситься легче, но даже южные ветра не смогут принести ощутимую прохладу.