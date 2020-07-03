Знойные выходные в Португалии

Пятница, 03 Июль 2020 Португалия

Знойные выходные в Португалии

В эти выходные жители страны будут «купаться» в лучах солнечного света, а показатели температуры достигнут максимальных значений с начала лета.

В Лиссабоне, столице Португалии, станет особенно жарко. В воскресение днем температура повысится до целых 35 градусов, ночью ожидать прохлады не стоит – показатель снизится всего до 18 градусов. Всю последующую неделю сохранится жаркая погода, хотя среднее значение может установиться на уровне +29 оС.
В северных городах ситуация немного оптимистичнее: жара достигнет своего максимума в воскресение днем, когда термометр покажет отметку на +29 оС. На холодную ночь португальцам надеяться не стоит, температура упадет до 17 градусов. Ситуация может измениться в понедельник, именно тогда синоптики обещают облачную погоду. Холодать на севере начнет со среды – с середины недели намечается спад жары.
В южных регионах установилась солнечная летняя погода, в выходные жители столкнутся с недолгим повышением температуры до +35 днем и +23 оС ночью. Начиная с понедельника, показатели термометра упадут до 32 градусов, знойная погода станет переноситься легче, но даже южные ветра не смогут принести ощутимую прохладу.

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