«Золотые визы» в Португалии

Пятница, 14 Февраль 2020 Португалия Португалия

«Золотые визы» в Португалии

Ограничения на выдачу «золотых виз» в Португалии вступят в силу только в 2021 году.

На период вплоть до начала следующего года вводится переходный период.

Правительство Португалии пытается остановить панику среди иностранцев, которые, по сообщениям СМИ, начали отменять сделки с недвижимостью в стране. Поводом послужило принятие парламентом закона об ограничении программы «Золотой визы». Лиссабон и Порту перестали входить в число городов страны, покупка недвижимости в которых даёт право на получение вида на жительство, пишет Portugal Resident.

«Изменения вступят в силу только в начале 2021 года», – заверил секретарь Совета министров Тиаго Антюнс. По его словам, нововведения планировались заранее, так, чтобы не затронуть текущие сделки. И добавил, что он надеется «восстановить спокойствие на рынке недвижимости».

«До конца нынешнего года мы вводим переходный период, вплоть до вступления правил в силу в 2021 году», – подытожил Тиаго Антюнс.

Власти захотели перенаправить зарубежные инвестиции с самых «горячих» рынков – Лиссабона и Порту – в другие регионы страны. Новость вызвала опасения риэлторов, которые говорили о том, что иностранцы вряд ли смогут быстро «переключиться» на менее популярные города, пишет prian.ru.

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