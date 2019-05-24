Звонки из Португалии по ЕС стали дешевле

Пятница, 24 Май 2019 Португалия Португалия

Звонки из Португалии по ЕС стали дешевле

Ранее, в 2017 году для жителей Евросоюза был отменен роуминг.

С начала этой недели установлена максимальная цена для международных звонков по Евросоюзу. Операторы мобильной связи не имеют права взимать с потребителей больше 19 центов за минуту разговора и 6 центов за SMS-сообщение.

Установление максимальной цены является частью пересмотра правил для телекоммуникаций в ЕС. Ранее, в 2017 году для жителей Евросоюза был отменен роуминг.

По словам Андруса Ансипа вице-президента компании Digital Single Market, ограничения цены для звонков внутри ЕС играют большую роль в повседневной жизни европейцев. Новые правила в области телекоммуникаций помогут «удовлетворить растущие потребности европейцев в коммуникации и повысят конкурентоспособность ЕС».

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