Звонки из Португалии по ЕС стали дешевле

С начала этой недели установлена максимальная цена для международных звонков по Евросоюзу. Операторы мобильной связи не имеют права взимать с потребителей больше 19 центов за минуту разговора и 6 центов за SMS-сообщение.

Установление максимальной цены является частью пересмотра правил для телекоммуникаций в ЕС. Ранее, в 2017 году для жителей Евросоюза был отменен роуминг.

По словам Андруса Ансипа вице-президента компании Digital Single Market, ограничения цены для звонков внутри ЕС играют большую роль в повседневной жизни европейцев. Новые правила в области телекоммуникаций помогут «удовлетворить растущие потребности европейцев в коммуникации и повысят конкурентоспособность ЕС».