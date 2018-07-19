10 самых красивых городов Португалии

Для чистоты эксперимента мы убрали из списка Лиссабон и Порту. Кроме того, мы будем рассматривать только крупные города - cidades, оставляя в стороне яркие, живописные, но небольшие городки - vilas. Обратимся к тем местам Португалии, красота которых заслуживает наибольшего внимания.

1. Томар

Развитие Томара тесно связано с Орденом тамплиеров, который в 1159 году получил эти земли в качестве награды за помощь, оказанную Д. Афонсу Энрикешу (первому королю Португалии) в завоевании христианских территорий. Великий магистр Ордена в Португалии Гуалдин Паиш основал замок, а внутри него построил великолепный Конвенту-де-Кристу (Монастырь Христа). Он расширялся и изменялся на протяжении веков, сохраняя влияние различных архитектурных стилей.

Сейчас монастырь - визитная карточка города, он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Томар известен как город тамплиеров, здесь находится множество свидетельств влияния этого могущественного ордена. Например, в Мата-душ-Сете-Монтеш, согласно традиции, происходили обряды посвящения, а церковь Санта-Мария-ду-Оливал, основанная в XII веке, хранит гробницы нескольких магистров Ордена.

Орден тамплиеров был запрещен во Франции в начале XIV века, но в Португалии он по предложению короля Д. Диниша был преобразован в Орден Христа, позже одобренный Папой Римским. Было установлено, что огромные владения, которыми обладали тамплиеры, перейдут к Ордену Христа. Впоследствии он сыграл ключевую роль в эпохе Великих географических открытий. Изгнанные из Испании евреи учредили колонию в Томаре, на узких улочках исторического центра, где сохранилась одна из старейших синагог Португалии, дополненная португальско-еврейским музеем Абрама Закуто.

2. Тавира

Тавира окружена протяженными пляжами, которые привольно раскинулись на берегах устья реки Формоза. Нежные холмы покрыты благоухающими садами, а уникальное окружение и богатая архитектура превращают Тавиру в один из самых восхитительных городов южной Португалии. Здесь очаровательно смешиваются красивые здания, мощеные улицы и площади, которые поддерживают атмосферу традиционной рыбацкой деревни Алгарве.

Река Жилао, которая проходит вдоль центра города, усиливает его очарование. Город полон элегантных зданий с характерными пирамидальными крышами. Одна из самых заметных достопримечательностей - старый мост, предположительно римского происхождения. Лучший вид на него открывается с площади Республики.

3. Шавиш

Две тысячи лет назад римские легионы пришли на эти земли и установили власть над территориями и людьми, которые жили здесь в тиши и спокойствии, подобно богам. Римляне поселились в плодородной долине реки Тамега. Они устроили поселение на месте нынешнего Шавиша и организовали небольшие укрепления по окрестным высотам, используя их как первую линию обороны завоеванных замков. Также, по мнению историков, именно римляне построили первую стену, которая окружала населенную часть города, а также внушительный мост Траяну, на Виа-Бракара-Астурица. Римские новоселы начали использовать теплые минерально-лекарственные воды, создавая термальные курорты и активно используя другие ресурсы португальских недр.

Наибольшее значение и статус муниципалитета город приобрел в 79 году, под властью Веспасиана, первого императора из рода Флавиев. Отсюда идет и первое название города - Aquae Flaviae, старое имя современного города Шавиш.

4. Эвора

Эвора обязана своим оригинальным названием кельтам (в те давние времена название произносилось как «Эбора»). Она по праву считается одним из самых красивых исторических городов в мире. Римляне воздвигли здесь храм в честь императора Августа, а португальское дворянство построило внушительные дворцы, часовни, монастыри, церкви и величественный готический собор.

Следы разных эпох и цивилизаций остаются практически нетронутыми в городе, где люди гуляют по мощеным средневековым улицам. Широкие аркады уступают место живописным площадям, на которых бок о бок соседствуют ремесленные магазины и бутики современных брендов.

5. Гимарайш

Это старинный город начал играть решающую роль в формировании Португалии с самого момента его образования более тысячи лет назад, когда он еще носил имя Вимаранеш. Этот топоним, вероятно, возник от имени графа Вимары Переша в середине девятого века, когда город превратился в главный управляющий центр округа Портукаленсе. Гимарайш -один из самых важных городов страны, а его исторический центр считается частью всемирного культурного наследия, что делает его одним из крупнейших туристических центров в регионе.

6. Браганса

Браганса является столицей одноименного района в регионе Траз-уш-Монтеш, на северо-востоке Португалии. Мало изученный туристами, этот отдаленный горный регион славится уникальными пейзажами, историческими деревнями, природными ландшафтами и богатой гастрономией. Браганса находится на краю природного парка Монтезинью - одного из самых диких лесных районов Европы, с огромным разнообразием фауны и флоры.

7. Силвеш

В прошлом веке Силвеш носил звание столицы Алгарве, но сейчас потерял этот статус - отчасти из-за заиления реки Араде, что уменьшило объемы судоходства и экономическое значение города. Во времена мусульманского господства город носил имя Хелб (или Шелб). Еще раньше, во времена римского владычества, Силвеш называлось Сильпы - это имя появляется на некоторых римских монетах, отчеканенных в этом месте в первом веке до нашей эры.

8. Авейру

Авейру, расположенный в подрайоне Байшу-Вога между Атлантическим океаном и горными частями соседних регионов, славится живописным и разнообразным ландшафтом. Здесь можно встретить длинные песчаные побережья, красивые реки, несколько парков и садов. Авейру способен очаровать любого. Недаром его прозвали «португальская Венеция»: город пересекает канал, по которому так приятно прокатиться на ярких лодках-молисейру.

9. Элваш

Готы и кельты были первыми поселенцами Элваша, этого аутентичного города-крепости, которая сегодня знаменита своими неприступными стенами, по форме похожими на звезду. Римляне назвали этот город Хелвасом. В 714 году арабы завоевали Элваш и оставили после себя так много признаков своего присутствия, что некоторые сохранились до наших дней. В царствование Афонсу Энрикеша, точнее в 1166 году, Элваш впервые был завоеван маврами. Позже он был вновь отдан и снова потерян, будучи окончательно присоединен к португальской территории королем Санчо II в 1229 году.

10. Ангра-ду-Эроижму

Город является исторической столицей Азорских островов и домом для епархии Ангра, которая включает в себя весь архипелаг. Богатство его истории и исторического наследия привело к тому, что 7 декабря 1983 года центральная зона города Ангра-ду-Эроижму была внесена ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Местом, выбранным первыми поселенцами, было пространство между двух холмов, в амфитеатре, на двух заливах, разделенных потухшим вулканом Монте-Бразил.