12 мест в Португалии, обязательных для посещения

Однако в этом многообразии мы насчитали дюжину малоизвестных мест, которые обязательно нужно навестить хотя бы раз в жизни. Местные красоты и истинный дух страны послужат настоящей наградой путешественнику. Недаром же Португалия считается одной из самых красивых стран в мире!

VALE DE POLDROS

Деревня Вале-де-Полдруш в Монсау также известна как «деревушка хоббитов». Все здания сложены из камня и окружены незабываемым природным ландшафтом. Хотя домики выглядят совершенно игрушечными, они по-настоящему давали приют пастухам, которые летом пасли скот на здешних богатых пастбищах. Каждый год в сентябре деревня пустела, так как пастухи и их подопечные возвращались с выпасов домой.

PULO DO LOBO

Пулу-ду-Лобу - крупнейший водопад на юге страны, расположен неподалеку от Мертолы. Красота этого живописного каскада водяных потоков удачно дополняется рядом старинных историй, почти всегда связанных с контрабандистами. После визита к Pulo do Lobo не пожалейте времени и заедьте в Мертолу - ведь это один из городов, которые ни в коем случае нельзя пропустить.

S. LEONARDO DE GALAFURA

Городок Сан-Леонарду де Галафура в муниципалитете Пезу-да-Регуа славится несравненной красотой и крепко связан с именем поэта и прозаика Мигела Торга. Смотровая площадка нависает над террасами Дору, открывая величественный вид на изгибы величавой рекой. Вы можете остановиться, чтобы полюбоваться пейзажем и продекламировать что-нибудь из стихов знаменитого поэта из Траз-уж-Монтеш. Если случайно забудете слова - они написаны здесь же, на площадке мирадора.

САМАЯ КРАСИВАЯ АВТОДОРОГА В МИРЕ

Автострада EN222, связывающая Пиньяу с Пезу-да-Регуа, считается самой красивой в мире благодаря незабываемым пейзажам. Можно не только наслаждаться сменяющимися видами, но и остановиться в специально оборудованных местах, полюбоваться пейзажами, сделать пару селфи, а заодно и приобщиться к гастрономическим шедеврам земли Дору.

ГЕОПАРК NATURTEJO

Геопарк Naturtejo в Каштелу Бранку - это 4600 кв. км для людей, которые любят природу, хотят о ней заботиться, наслаждаться красотами и дарами земли. В геопарке вы сможете увидеть птиц и оленей, исторические деревеньки и археологические окаменелости. Добавьте к этому красоту первозданной природы - и вы получите идеальное место для отдыха.

CAPELA DOS OSSOS

Это место не оставляет равнодушным ни одного из посетителей - ведь просторная часовня в Эворе полностью отделана человеческими костями. Каждый посетитель находит здесь собственный смысл и символизм. Например, по одной из версий, капелла символизирует равенство мужчин и женщин, останки которых объединились и стали просто отделкой одного из самых впечатляющих памятников Португалии.

ДОЛИНА ЛЕДНИКОВ В ЗЕЗЕРЕ

Между Башней Серра-да-Эштрела и деревней Мантейгаш вы можете пройти маршрутом вдоль живописного ледника - поверьте, такое природное явление нечасто встретишь в теплой и солнечной Португалии. Долина ледников-глетчеров заслуженно была включена в число финалистов конкурса «7 чудес природы Португалии». Здесь вы можете не только насладиться ландшафтом долины ледников, но и познакомится с оригинальной фауной и флорой региона, которая во многих случаях уникальна.

LEVADA DO CALDEIRÃO VERDE

Из многообразия левад на Мадейре выделяется одна, которую считают самой красивой на острове - левада Калдейрау-Верде. Нет слов, которые могут описать все красоты пейзажа и природы, которые ждут здесь туристов. Ведь левады - это рукотворные системы отведения воды, которые пронизывают всю Мадейру. Вдоль самых живописных прокладываются туристические тропы, которыми так славится архипелаг. Вы должны приехать, увидеть и получить незабываемое эстетическое наслаждение!

MOINHO DE MARÉ DE CORROIOS

Если ваши дети до сих пор не знают, для чего предназначены мельницы, и думают, что хлеб растет на деревьях, визит в Moinho de Maré de Corroios поможет найти много интересных ответов на их вопросы. Кроме того, восстановленная мельница - совершенно очаровательный объект, она является частью Муниципального экомузея Сейшала.

BARREIRO DA FANECA

Доказано, что Азорские острова заботливо хранят самые красивые пейзажи в мире. Для контраста мы напомним еще об одном прекрасном месте - красной пустыне, которая занимает часть острова Санта-Мария. Пейзажи здесь настолько красивые, что многие португальцы уверены: это одно из тех мест, которые обязательно нужно посетить хотя бы раз в жизни.

БЕРЛЕНГАШ

Хотя острова Берленгаш хорошо известны португальцам, здесь мало кто бывал. Проблема и в отсутствии развитой туристической инфраструктуры, и в не очень удобном расписании паромов. Однако красоты островов Берленгаш с лихвой покрывают все эти сложности. Живописные пейзажи самого большого острова Берленга Гранде производят неизгладимое впечатление, да и сама поездка на остров с материка превращается в красивое и неповторимое путешествие.

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА ФОЙЯ

Со смотровой площадки Фойя открывается потрясающий вид на Алгарве. Это неудивительно: гора Фойя - главная вершина горной цепи Серра-де-Моншике, высотой более 900 метров. Отсюда можно полюбоваться на неповторимый Алгарве, вдали от шума пляжей и толп туристов, ну а местная гастрономия - предмет обожания тысяч и даже миллионов путешественников.