Неужели Америку открыл не Колумб, а португалец?

Королевский канадско-португальский исторический музей Real Canadian Portuguese Historical Museum подтвердил, что португальцы открыли Северную Америку за 19 лет до прибытия Христофора Колумба!

«Всегда существовали доказательства того, что португальский мореход Жоау Ваш Корте-Реал побывал в Канаде в 1472 году, за девятнадцать лет до прибытия Христофора Колумба в Северную Америку», - рассказала президент музея Сьюзи Соареш.

У некоторых канадских историков по-прежнему остаются сомнения в том, что капитан Жоау Ваш Корте-Реал, известный как колонизатор земель в Ангре (Азорские острова), находился на территории нынешней Канады до 1492 года. Однако в Португалии многие ученые признали эту информацию истинной, присоединились к сторонникам озвученной точки зрения и доказали, что Жоау Ваш Корте-Реал «фактически достиг Канады раньше Колумба».

«Все знают о существовании покрытого пероглифами камня Дайтон-рок, который находится в Беркли, штат Массачусетс (США). На нем написаны слова, которые могут быть только на португальском языке. Однако история очень сложная, потому что всегда есть несколько вариантов событий», - подчеркивают представители Королевского канадско-португальского исторического музея.

Его президент Сьюзи Соареш говорит, что цель музея - найти больше доказательств и добиться признания открытия Америки португальским путешественником.

Весной 2018 года Королевский канадско-португальский исторический музей отметил свое 32-летие, и во время торжественного ужина высказывались слова уважения в адрес Жоау Ваш Корте-Реала.На мероприятии демонстрировались трехметровая ​​копия каравеллы, которую португальский мореход использовал при путешествии в Канаду, а также бюст самого Корте-Реала.

Старший лейтенант морских сил Португалии Нуну Гонсалвеш, руководитель отдела исследований и музеологии, также обратился к теме португальского присутствия в Канаде, а режиссер Руи Бела снял документальный фильм «Морские воспоминания» («Memórias do Mar»).

«Всегда существовали доказательства того, что португальский мореход Жоау Ваш Корте-Реал побывал в Канаде в 1472 году, за девятнадцать лет до прибытия Христофора Колумба в Северную Америку», -

рассказала президент канадского музея Сьюзи Соареш.

Португальцы в Канаде

Деятельность музея и всех сторонников озвученной теории также нацелена на «оказание финансовой поддержки для продолжения работы музея», на рассказ о присутствии Португалии в истории Канады.

Достаточно вспомнить о том, что регион Канады Лабрадор и одноименное море названы в честь португальского путешественника Жоау Фернандеша Лаврадора, который в 1498 году вместе с Педру Барселушем исследовал этот регион.

Матье да Коста, вероятно, был сыном отца-португальца и матери-африканки, первым выходцем из Африки, который был зарегистрирован в Канаде (1600), а португалец Педру да Силва был первым почтальоном в Канаде (1673).

В Канаде насчитывается около 550 тысяч португальцев либо потомков португальцев, подавляющее большинство из которых живут в провинции Онтарио.

Дайтон-рок - камень из серо-коричневого песчаника массой около 40 тонн. Имеет форму шестигранного блока размерами 1,5 м в высоту, 2,9 м в ширину и 3,4 м в длину. Поверхность камня покрыта наскальными рисунками-петроглифами. В 1680 году английский колонист Джон Данфорт зарисовал петроглифы камня. Этот рисунок, хотя и оказался неточным, вошел в собрание Британского музея и помог началу изучения Дайтон-рока.

В 1690 году другой колонист Коттон Мазер оставил описание камня в книге «Замечательные примеры божественного напоминания»: «Среди других курьезов Новой Англии - огромный камень, который лежит в реке и имеет странные гравированные рисунки. Во время прилива вода полностью закрывает ту часть, где рисунки нанесены. В округе никто не знает как он там очутился и что на нем написано…».

Описания камня, сделанные в 1730, 1768 и 1807 годах, отмечают большую стертость части рисунков, делающей невозможным их полную расшифровку. В начале 1950-х годов власти штата Массачусетс создали парк Dighton Rock State Park, занимающий около сорока гектаров. В его составе оказался и камень с петроглифами. В 1963 году во время строительства плотины на реке камень был перемещен с берега в построенный для него павильон, где хранится и поныне.