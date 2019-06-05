ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!

ЧТО ТАКОЕ ЖИЗНЬ? КОРОТКОЕ МГНОВЕНИЕ,

КАК ЗВЁЗДОЧКА МЕЛЬКНЁТ В ТУМАННОЙ МГЛЕ.

НО ГЛАВНОЕ ЕЁ ПРЕДНАЗНАЧЕНЬЕ -

ДОБРЫЙ СЛЕД ОСТАВИТЬ НА ЗЕМЛЕ.

П.П. Бернов

Её не стало год назад! Утрата отозвалась болью в сердце у родных и близких, у друзей и знакомых, у коллег и соратников, у всех, кто хоть раз соприкасался с этой удивительной хрупкой, но очень сильной женщиной. И сегодня мы хотим вспомнить о ней с благодарностью за то, что ОНА ЖИЛА СРЕДИ НАС!

«Терпение и спокойствие. Мудрость и выдержка. Доброта ко всем. Полная отдача работе. Замечательный, добрый, отзывчивый и светлый человек, который всегда приходил на помощь и словом, и делом. Рассказывала, объясняла, водила за руку, помогала с документами при открытии ассоциации. Очень ценю её помощь, и, если бы не она, вряд ли бы мне удалось добиться того, что есть. Несколько раз хотелось всё кинуть, но она указывала правильный путь. Жаль, что так рано ушла. Спасибо, что она была в моей жизни!»

- Я помню её, как человека огромной силы воли и невероятной целеустремлённости! Благодаря тому, что одним из лидеров у истоков движения наших соотечественников в Португалии была именно она, движение это стало таким крепким, сплочённым, профессиональным во всех смыслах и отношениях, а, главное, не утратило ни одной дружественной связи, вопреки всем испытующим факторам.

«Первый человек, который помогал становлению иммигрантского движения. Женщина, которая успевала всё и на работе, и дома, в семье. И мало кто знает, чем она жертвовала! Никогда не жаловалась и не говорила о болезни. Самой лучшей радостью жизни считала рождение внучек, с такой любовью показывала их фотографии!»

«Удивительно чуткий и тактичный человек. За этой скромностью - настоящий эксперт. Женщина, оказавшая решающее влияние на становление нашей диаспоры здесь, тонко чувствующая все процессы, способная чётко прояснить моменты, которые ещё минуту назад казались запутанными. Хотя, если честно, вспоминается больше простое общение, которого, к сожалению, было мало. Живёт человек…Ты просто понимаешь, что он есть, и тебе от этого знания комфортно. И вдруг его не стало! И оказывается, на самом деле, человек этот «невидимый», был настолько тебе важен и нужен, что прямо тоска. Вот с Галиной Ивановной именно так. Не хватает её очень!»

Я сознательно не указала авторов этих слов, потому что так думают все, кого я просила поделиться своими воспоминаниями о ней, о Галине Ивановне Леоновой.

Галина Ивановна Леонова, в девичестве Федоровских, родилась в городе Ставрополь. Ее отец - участник Великой Отечественной войны, награжден орденами и медалями. Происходил из донских казаков станицы Вёшенской. На войне служил в кавалерии, был ранен и потерял левую руку. Мама - Калерия Михайловна - из Кемеровской области. Бабушка, Евгения Андреевна, происходила из семьи крепких сибирских крестьян, в

гражданскую войну выхаживала раненого офицера, по семейным преданиям, дворянского происхождения и имеющего польские корни, за него и вышла замуж. К сожалению, дед в 30-е годы был незаконно репрессирован, расстрелян. Конечно, семья, а именно, бабушка Галины Ивановны и её три дочери, пережила тяжёлые времена. В годы Великой Отечественной войны старшая дочь бабушки, тётя Галины Ивановны, ушла добровольцем на фронт, была медсестрой.

После войны семья переехала в Ставропольский край, а в 1956 году в Алма-Ату. Там Галина Ивановна закончила с медалью среднюю школу с химическим уклоном, что предопределило её жизнь. В школе также проявились её журналистские наклонности. Она была диктором детской и юношеской редакции Республиканского телевидения. Писала стихи, ходила в горы. Жили на улице Мельничной, в историческом центре, рядом протекала горная речка Малая Алматинка. В верховьях этой реки находится известный ледовый стадион «Медео».

В 1967 году поступила в Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова на химический факультет. Там на первом курсе познакомилась со своим будущим мужем. Диплом защищала на кафедре высокомолекулярных соединений.

В 1973 году переехали в Алма-Ату. Работала вместе с мужем в Казахском Государственном Университете имени С.М.Кирова. Растила дочь, помогала мужу, писала свою диссертацию. Диссертацию в области катализа и технической химии блестяще защитила в 1987 году с внедрением полученных результатов в производство и авторским свидетельством. В это время в стране многое менялось. Вместе с мужем в январе 1991 года по направлению Минвуза СССР уехала на работу в Народную республику Ангола, в Университет имени Агостиньо Нето. Португальским языком Галина Ивановна овладела самостоятельно, без курсов и преподавателей, уже на месте. Была приглашена на преподавательскую работу. Стала единственным специалистом в стране, преподававшим курс «Квантовая химия». Проработала там до 1997 года. Это были прекрасные и плодотворные годы. В отпусках много путешествовали, тогда и познакомились с Португалией.

Но в Анголе тогда то обостряясь, то затихая шла гражданская война. Бои в один момент были прямо в городе, где она жила. Поэтому, проживая рядом с российской военной миссией, Галина Ивановна даже научилась стрелять из пистолета и автомата.

После окончания контракта семья предстала перед новым выбором: а куда возвращаться? Страны, из которой уехали, уже не было. Сначала вернулись в Россию, в Подмосковье. К этому времени дочь Наталья закончила социологический факультет и аспирантуру МГУ им. М.В.Ломоносова.

В 1999 году муж получил приглашение на работу от Universidade Independente (Lisboa). Так у Галины Ивановны началась жизнь в Португалии. Работа, в основном общественная, показала Галину Ивановну с новой, неожиданной, в первую очередь для её семьи, общественной стороны.

И началось, и закрутилось! Ассоциация «Единство», организация «Дома русского языка и культуры», подготовка и издание очень полезного «Справочника иммигранта», долгое и высоко ценимое ею постоянное сотрудничество с Посольством Российской Федерации. Огромная работа по созданию системы переводов, проделанная ею, сослужило неоценимую помощь и поддержку деятельности Консульского отдела. Служба в Высшем Комиссариате

по делам миграции, Национальном центре помощи иммигрантам. Участие в кампании по содействию развития предпринимательства женщин, в принятии основополагающего для всех нас закона «Об Иммиграции». Выступления на Конгрессах Соотечественников и в Парламенте Португалии, работа в Координационном Совете, где она грамотно и профессионально отстаивала интересы людей. Огромную работу провела в еженедельной газете «Маяк Португалии», где она была сначала основным общественно-политическим автором, а затем владельцем и главным редактором.

Всей этой деятельностью она, безусловно, заслужила уважение в среде представителей государственных структур. Никогда не делая различий в национальном, расовом или религиозном плане между людьми, она приобрела множество друзей среди представителей разных народов мира. Она стояла у истоков сплочения диаспоры и приложила много усилий для того, чтобы иммигранты, проживающие в Португалии, имели возможность достойно жить в этой стране, получать актуальную информацию и заниматься профессиональной деятельностью в соответствии со своим образованием.

Через нашу жизнь проходит много людей, но лишь избранные оставляют след в наших сердцах. Уходят люди каждый день, изменить это невозможно. Но кто-то покидает этот свет, не сделав ничего, что потом помогло бы нам его вспомнить, а кто-то уходит, оставив за собой историю, оставив в истории СВОЁ ИМЯ!

Имя Галины Ивановны Леоновой должно остаться в истории! В истории России, в истории Португалии, в истории Русского Зарубежья! Память о ней навсегда останется в наших сердцах!

Марина Устюжанина,

от имени всех, кто любит, уважает и чтит память Галины Ивановны Леоновой...