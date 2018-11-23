Глава МИД Португалии об отношениях между РФ и ЕС

Министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва в преддверии встречи в Лиссабоне со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в интервью ТАСС рассказал о перспективах взаимодействия между двумя странами и двустороннего торгового сотрудничества. Глава внешнеполитического ведомства также поделился своим мнением о соглашении по вопросу Brexit и намерении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

— На 24 ноября у вас запланирована встреча с вашим российским коллегой. Какие темы вы собираетесь обсудить? Собираетесь ли вы заключать какие-то соглашения?

— Действительно, министр иностранных дел Российской Федерации прибудет в Лиссабон с официальным визитом, что было согласовано во время нашей встречи в Москве в феврале.

На двустороннем уровне мы собираемся подписать Меморандум о взаимопонимании по взаимным политическим консультациям.

— В Москве обратили внимание на то, что незадолго до визита Сергея Лаврова в социальных сетях группы проживающих в Португалии украинцев распространяли грубые и агрессивные высказывания в адрес российских официальных представителей, призывали украинскую диаспору страны выходить на улицы на акции протеста. Как бы вы могли прокомментировать все это?​

— Украинцы, живущие в Португалии, являются очень хорошо интегрированным сообществом, с которым у нас нормальные отношения. Если есть намерение провести такую демонстрацию, это, несомненно, произойдет в обычном порядке — в соответствии с положениями португальского законодательства, которые касаются публичных демонстраций.

— В феврале текущего года вы побывали в Москве. Теперь с ответным визитом прибывает Сергей Лавров. Запланированы ли в ближайшем будущем визиты и встречи на более высоком уровне?

— Мы завершили переговоры по Меморандуму о взаимопонимании для установления взаимных политических консультаций. Соглашение об этом механизме ежегодного обмена мнениями и взаимных консультаций является важным шагом на пути к поддержанию диалога на более регулярной основе и платформой для [укрепления] взаимопонимания с тем, чтобы изучить области, в которых мы могли бы сотрудничать с целью создания мостов и содействовать общему миру и стабильности.

— В настоящий момент двусторонний товарооборот демонстрирует положительную динамику. По прогнозам, какой отметки данный показатель может достичь по итогам текущего года?

— Наш нынешний двусторонний товарооборот является одним из признаков, позволяющих раскрыть потенциал наших двусторонних отношений. По нашим данным, к концу года он может приблизиться к 2 млрд евро.

Наша цель — дальнейшее развитие таких возможностей, принимая во внимание действующие правила ЕС и международную обстановку.

— Каковы перспективы торгового сотрудничества между Россией и Португалией? Какие препятствия существуют для его развития?

— В начале декабря в Лиссабоне пройдет седьмое заседание Совместной комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству, в которой будут председательствовать с нашей стороны министр экономики и с российской стороны министр экономического развития, который в этом качестве сменит министра чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.

Мы ожидаем, что на ней будут подведены итоги проделанной работы и обозначены перспективы на будущее, а именно — определены конкретные сферы экономического взаимодействия, в которых Португалия обладает большим международным опытом и обширными навыками. Среди прочего они могут включать в себя возобновляемые источники энергии, биотехнологию, нанотехнологию, машиностроение, туризм, лекарственные препараты и строительное оборудование, информационно-коммуникационные технологии (ежегодно мы проводим у себя масштабное мероприятие в этой области — веб-саммит) наряду с традиционными секторами, такими как агробизнес.

— Ведется ли совместная работа между Россией и Португалией в сфере кибербезопасности? Если да, то какие шаги были сделаны в данном направлении?

— Кибербезопасность — это область, в которой Португалия работает во взаимодействии с ЕС и НАТО. Соответственно отношения с Россией по этому вопросу всегда должны идти в привязке к данному контексту. Это действительно очень важная сфера, в которой соблюдение международного права и мирные и уважительные отношения между странами играют решающую роль.

— Существует ли интерес со стороны Португалии развивать военно-техническое сотрудничество с РФ?

— Что касается данной сферы, то вопрос, опять же, очень ясен. Коль скоро Португалия является членом как НАТО, так и ЕС, такой вид сотрудничества всегда будет определяться упомянутыми реалиями.

— В следующем году отмечается 240-летие установления дипломатических отношений между Россией и Португалией. Какие мероприятия запланированы по такому случаю?

— Мы планируем отметить эту важную дату как в Лиссабоне, так и в Москве, памятуя о том, что в течение этих 240 лет отношения Португалии и России развивались непрерывно.

— Заинтересована ли Португалия в привлечении большего числа туристов из РФ? Какие конкретные шаги намечены по развитию сотрудничества с РФ в области туризма?

— В настоящее время Португалия ежегодно принимает более 100 тыс. российских туристов. Чтобы лучше проиллюстрировать эту очень позитивную тенденцию, я бы обратил внимание на то, что в 2017 году был побит рекорд по доходам от туризма.

Мы непременно изучим эту возможность, опять же, исходя из взаимных интересов.

— Все чаще из разных уголков Европы звучат призывы к отмене санкций против России. Может, пора отказаться хотя бы от части санкционных мер против РФ?

— Наша позиция всегда заключалась в стремлении привести в надлежащее состояние отношения с Россией. Как вы знаете, часть этого режима санкций напрямую связана с выполнением минских соглашений по Украине. Поэтому любое решение о санкциях будет зависеть от позитивных изменений в этом процессе. Мы надеемся, что в конечном счете будут созданы условия для возобновления устойчивых отношений, существовавших прежде между ЕС и Россией.

— На 25 ноября намечен экстренный саммит ЕС по соглашению о Brexit. Какую позицию будет отстаивать Лиссабон в данном вопросе? Вас устраивает проект договора по Brexit?

— Португалия всегда подчеркивала важность сбалансированной и справедливой сделки по Brexit как для Великобритании, так и для ЕС. Проект этого соглашения содержит положения, касающиеся областей, которые вызывают у нас наибольшую озабоченность, а именно: прав граждан, географических наименований, финансовых взаимоотношений, организации управления и так далее. Это неидеальный текст, но это хороший текст, который обсуждался в чрезвычайно сложных условиях, и самое главное — это намного лучше, чем отсутствие текста вообще.

Для нас крайне важно гарантировать, что есть соглашение и что для наших людей и наших экономических и социальных субъектов гарантируется определенность. Любая сделка лучше, чем отсутствие сделки, и в конце концов, Великобритания всегда громко заявляла, что она готова покинуть ЕС, но она не покинет Европу. Мы тоже не собираемся [покидать Европу], поэтому с нетерпением ждем завершения этой фазы, чтобы мы могли опираться на будущие тесные и важные отношения между ЕС и Великобританией.

— Как вы оцениваете намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности?

— Моя позиция, которая является позицией Португалии, заключается в том, что всякий раз, когда государство покидает международную организацию или соглашение, это грустный день для мирового сообщества и для международной стабильности и мира. Кроме того, когда речь идет о таком важном документе, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, переговоры по которому в конце 1980-х годов были столь важны для процесса контроля над вооружениями, нам бы хотелось, чтобы оба государства, подписавших его, действовали в полном соответствии с договором.

Беседовала Екатерина Воробьева