Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова

Вопрос: Спасибо, что согласились объяснить людям, «граду и миру» (urbi et orbi). Нас будут смотреть жители десятков стран, которые сейчас напуганы и не доверяют России. Многие из них некоторое время назад были сторонниками идеи единого экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока. Как Вы считаете, сегодня мир находится в состоянии войны? Насколько неизбежен риск прямой конфронтации России и НАТО? Может ли она стать ядерной?

С.В.Лавров: Что касается известного лозунга о создании единого экономического, гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока, то он включал в себя еще и пространство безопасности. Это были времена надежд, упований на то, что после окончания «холодной войны» Запад будет прилично себя вести. Ожидания не оправдались. Это можно долго обсуждать.

Согласен с теми, кто говорит, что чем копаться в причинах почему так всё произошло, лучше начать действовать на будущее, исходя из того, что Запад больше не может пользоваться нашим доверием ни в сфере безопасности, ни в торгово-экономических связях, ни в финансовых механизмах, созданных в рамках глобализации, которые рекламировались как предназначенные для блага всего мира. Потом «в один день» они превратились в инструменты шантажа, давления, рэкета и чистого воровства. Но, да, была такая перспектива.

«Напуганным» жителям десятков стран надо бояться, прежде всего, своих правительств. Там, как через круговую поруку, любые здравые голоса заглушаются, Евросоюз и НАТО выстраивают всех «по ранжиру», в одну «линейку». Все как заведенные твердят заученное: они «не имеют права допустить, чтобы Украина проиграла» и единственный выход из нынешней ситуации – нанесение России «стратегического поражения».

В Великобритании недолгое время премьер-министром была Л.Трасс. Будучи кандидатом в премьеры, на вопрос о применении ядерного оружия она заявила, что как верховный главнокомандующий без колебаний нажмет на «красную кнопку». Командующий военно-воздушными силами Германии И.Герхарц заявил, что страны НАТО должны быть готовы к применению ядерного оружия. Цитаты не дословные, но смысл понятен. Они готовы к ядерной войне, а Президент России В.В.Путин должен это понимать. Бывший Министр иностранных дел Франции Ж.-И.Ле Дриан в контексте ядерных аспектов ситуации говорил, мол, не надо забывать, что у Франции тоже есть ядерное оружие. Подобные высказывания и послужили началу дискуссий в публичном пространстве о вероятности ядерной войны.

Когда Президента России В.В.Путина начали спрашивать, будет ли Россия применять ядерное оружие, он подробнейшим образом ответил. Мой главный посыл – посмотрите, проанализируйте заявления лидеров ЕС и НАТО. Это предельно агрессивная риторика. Они как заклинание произносят, что Россия должна потерпеть «стратегическое поражение».

Может, в Португалии не так много аналитиков–стратегов, но во многих других странах Евросоюза и НАТО такие наверняка существуют (в Пентагоне точно есть). Они упорно, ежедневно на весь мир грозят России (ядерной державе) «стратегическим поражением». Ваши зрители должны учитывать этот аспект, чтобы равномерно распределять свой «испуг».

Вернемся к временам, когда провозглашались цели создания единого пространства (экономического, социального, безопасности) от Атлантики до Тихого океана. Последний раз эта благородная инициатива была упомянута в контексте подписания Минских договоренностей. В феврале 2014 г. вслед за госпереворотом пришедшие к власти радикал-националисты развязали войну против собственного народа на востоке и на юге страны.

Когда война была остановлена, в том числе по просьбам Берлина и Парижа, были подписаны всем известные Минские соглашения. Причем ни тогдашние Канцлер ФРГ А.Меркель, ни Президент Франции Ф.Олланд, ни Президент Украины П.А.Порошенко, подписавшие с Президентом России В.В.Путиным этот документ, не собирались его выполнять, в чем чистосердечно признались. Делали ставку на то, чтобы выиграть время, накачать украинский режим оружием и решить «проблему» Донбасса силовым путем, утопив его в крови. Они и так его бомбили все восемь лет, что действовали Минские договоренности. Но тут было принято окончательное решение – никаких особых статусов, только «план Б», то есть силой подавить тех, кто воспротивился незаконному антиконституционному государственному перевороту, приведшему к власти последователей нацистов.

В дополнение к Минским договоренностям была принята Декларация Канцлера Германии, Президента Франции, Президента Украины и Президента России в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Берлин и Париж обязались сделать важную вещь. В сугубо практическом плане – решить вопрос с восстановлением банковского обслуживания людей в Донбассе, которым П.А.Порошенко и его режим объявили блокаду. Франция и Германия в лице своих руководителей взяли на себя обязательство обеспечить нуждающихся людей банковскими услугами, в том числе социальными выплатами.

Второй темой, отраженной в этой Декларации Германии, Франции, России и Украины, был процесс выработки соглашения о партнёрстве между Украиной и ЕС. Там было прямо записано, что Берлин и Париж обязуются организовать трёхсторонние консультации – Россия, Украина и ЕС – с тем, чтобы не было каких-либо противоречий между теми торговыми и инвестиционными режимами, которые Украина обсуждала с Брюсселем и обязательствами, которые она несла в рамках давно существовавшей к тому времени зоны свободной торговли СНГ.

Банковские услуги предоставлены не были. Берлин и Париж даже не пытались этим заниматься. Никаких консультаций по поводу России, Украины и ЕС не проводилось. Завершающим пунктом этой декларации была торжественная приверженность общему пространству от Атлантики до Тихого океана. Там было много чего. Как Вы уже поняли, не всё, что обещали Берлин и Париж в этой декларации, состоялось. Теперь уже однозначно понятно, что они не собирались из ничего этого делать. Они хотели каким-то образом остановить процесс освобождения Украины, начатый ополченцами Донбасса при нашей поддержке, и выиграть время.

Лжи и лживых обещаний от Запада наслушались немало. Говорю об этом не для того, чтобы постоянно возвращаться к поиску неких аргументов нашей линии в прошлом и на данном этапе, а для подтверждения того, что мы для себя выводы сделали. Теперь смотрим не в прошлое, а в будущее. Прошлое нам преподнесло хороший урок. Поэтому, глядя в будущее и опираясь на нынешнюю ситуацию в нашей стране и в мировых делах, будем его выстраивать не полагаясь на недоговороспособных, лживых коллег и бывших партнёров на Западе.

Вопрос: На Ваш взгляд, возможен ли ядерный конфликт?

С.В.Лавров: Уже ответил Вам на этот вопрос. Те, кто требует нанести России «стратегическое поражение», – правильный адресат, кому Вы должны этот вопрос задать.

Вопрос: В этом будущем, о котором Вы говорите, Россия продвигает идею многополярности. Она уже давно назрела. Москва выстраивает отношения с крупными игроками: Индия, Бразилия, Турция и Алжир. Но ни одна из этих стран не разрывает отношения с Западом и не обрекает себя на отчуждение технологического и экономического процесса. Мешает ли разрыв России с Западом амбициям Москвы на лидерство в многополярном мире?

С.В.Лавров: Вы сказали, что Россия активно продвигает идею многополярного мира. Это не так.

Многополярный мир формируется объективно благодаря тому, что появляются новые центры экономического роста, финансовой мощи и политического влияния. Яркие тому примеры: Китай, Индия, Бразилия. Не забудем и про арабские страны Персидского залива, Турцию, Индонезию и страны АСЕАН. В Африке поднимаются лидеры, которые хотят использовать данные Богом ресурсы этого континента не для того, чтобы обслуживать бывших колонизаторов, а проводить индустриализацию и разрабатывать современные технологии. Этот процесс тоже отражает становление Африки в качестве одного из полюсов объективно формирующейся полицентричной системы. Всё это есть в цифрах и статистике.

Посмотрите, какая сейчас доля в мировом ВВП приходится на страны «семёрки». Она уже меньше, чем доля стран БРИКС. Разрыв уверенно сокращается. КНР по большинству параметров развития уже вышла на первое место. Особенно если считать по паритету покупательной способности, по доходам ВВП как раз на душу мало должно быть. Процесс ещё не завершился выходом Китая на первые позиции, но тенденция неостановима. Все это признают. Проблемы, созданные США и их сателлитами в связи с нашей вынужденной специальной военной операцией на Украине после долгих лет объяснений Западу, что его ложь о не расширении НАТО на восток и нарушением им своего обещания, плохо кончатся. Реакция Запада на специальную военную операцию (абсолютно справедливый и безальтернативный шаг в защиту нашей безопасности и людей, живших столетиями на этих землях, которых киевский режим решил лишить права на свой язык, религию, культуру и ценности) на подобные отвратительные действия засевших при поддержке Соединенных Штатов в Киеве неонацистов, вызвала полное злоупотребление Вашингтоном всеми инструментами, которые он продвигал в рамках механизмов функционирования мировой экономики. Здесь и добросовестная конкуренция (всё это было перечёркнуто односторонними санкциями), неприкосновенность собственности (её воруют и не только у нас, также поступили с собственностью Венесуэлы, Ирана и Афганистана. Сейчас «ломают голову», как сделать так, чтобы это воровство «оформить» легитимным способом. Пока не получается. Хотя бы здесь у них какие-то остатки совести проявляются. Свобода рыночных сил и презумпция невиновности – всё это было забыто в одночасье. Санкции, введённые против нас и других стран (уже против КНР начинают определённые односторонние нелегитимные меры вводить), стали визитной карточкой Запада, а также попыткой сохранить свои позиции в мировой экономике, а в политическом плане обеспечить себе гегемонию, чтобы никто не мог и «пикнуть» против воли США и полностью послушного им остального «коллективного Запада».

Что касается упоминания того, что союзные нам страны – стратегические партнеры не прекратили отношения с Западом. Но и мы отношения с ним не рвали. Он, как я понимаю (не хочу говорить высоким слогом), имел злобу на то, что Россия осмелилась защищать свои коренные законные исторические интересы. В этой злобе Запад разорвал с нами практически все отношения.

Это началось задолго до начала специальной военной операции. В декабре 2016 г. бывший Президент США Б.Обама за три недели до ухода с поста выгнал десятки наших граждан. Потом были отобраны пять объектов недвижимости в нарушение межправительственных соглашений, в нарушение Венских конвенций о дипломатических сношениях. Эти санкции только нарастали.

Говорят, что «если Юпитер сердится, то он не прав». Я не хочу даже сравнивать Запад с Юпитером. Но им движет злоба, понимание того, что он безвозвратно утрачивает свои доминирующие позиции, желание всячески затормозить этот исторический процесс. То, что этот исторический процесс в итоге восторжествует, я думаю, любой мало-мальски мыслящий политик на Западе понимает.

У нас есть дипломатические отношения с западными странами и мы не закрываемся. Президент России В.В.Путин недавно подчеркнул это, сказав, что мы не самоизолируемся. Естественно, что мы развиваем отношения с теми, кто готов это делать не по-жульнически, а по-честному (на основе равноправия и соблюдения норм международного права, включая закрепленную в Уставе ООН норму, обязующую всех уважать суверенное равенство больших и малых государств). Мы не «закрываем двери» от Запада. Это он пытается изолироваться от нас. Но если и когда там придут к власти вменяемые люди, если они предложат нам посмотреть, как можно расширять контакты, которые сейчас сохраняются, но практически сведены к абсолютному минимуму, мы посмотрим, что они смогут нам предложить. Будем реагировать исходя из своих коренных интересов.

При этом никогда больше на веку нынешних политиков и того поколения, которое идет за нами, по крайней мере, в планах развития стратегических отраслей экономики, областей, от которых зависит суверенитет и самостоятельность Российской Федерации, мы не будем полагаться на некие «прожекты» с участием западных коллег.

Вопрос: Существует мнение, что российско-украинский конфликт могут решить Президент России В.В.Путин и Президент США Дж.Байден. Так ли это? Работают ли сейчас дипломаты двух стран друг с другом?

С.В.Лавров: Я не знаю насколько Президент США Дж.Байден в этом заинтересован. По крайней мере, он такого интереса не выказывает. Все знают, что В.А.Зеленский не является мало-мальски самостоятельным деятелем. Ему говорят, что ему надо делать, задают линию поведения. Проводя эту линию он, конечно же, импровизирует в зависимости от состояния происходящего на конкретный день. Но разговаривать с ним бессмысленно.

Сейчас Запад сфабриковал какую-то группу стран, которая на днях встречалась в Копенгагене. Вся «семерка». Туда же пригласили страны БРИКС, за исключением России, разумеется, также Саудовскую Аравию, Турцию и украинских представителей. Китайская Народная Республика получила приглашение, но отказалась участвовать в этом мероприятии, справедливо полагая, что оно обречено на провал и будет исключительно конфронтационным, поскольку перед его созывом было анонсировано, что его цель – обеспечить одобрение «формулы мира В.А.Зеленского». Она хорошо всем известна. «Формула» требует капитуляции и наказания Российской Федерации, а также получения с нас репараций. Только после этого якобы могут быть проведены мирные переговоры и достигнуты мирные договоренности.

Насчет позиции Президента США Дж.Байдена и его Администрации. Они ни разу не предложили искать мирное решение, а выступали с критическими замечаниями, когда в странах Глобального Юга проявлялись соответствующие инициативы, когда прозвучала инициатива африканских стран и инициатива Президента Бразилии Л.Лулы да Силвы.

У нас на днях был «посланец» Папы Римского с такой же миссией. Ряд других стран также выдвигали свои предложения посодействовать и «попосредничать». Все эти идеи, когда их комментировал Запад, включая США, получали негативную оценку под предлогом того, что сейчас не время останавливать боевые действия. Потому что сначала нужно, чтобы Украина поправила свои дела на фронте в рамках курса на нанесение России «стратегического поражения» и приступала к переговорам с более прочных позиций с точки зрения положения «на земле».

Безусловно, такие деятели, как Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Ж. Боррель, Генеральный секретарь НАТО Й.Столтенберг и практически вся американская администрация заявляют о нанесении «стратегического поражения» России на поле боя. Они говорят не про переговоры, а про поле боя. Готовы продолжать на нем работать и будем это делать. Знаем, ради чего мы воюем. Мы воюем, чтобы устранить прямые военные угрозы нашей безопасности, которые, вопреки клятвенным заверениям, Запад создает прямо на российских границах, втягивая Украину в свои игры, а теперь еще обещая ей в очередной раз членство в Североатлантическом альянсе. Мы воюем за то, чтобы не допустить истребления живущих в Донбассе и в целом на юго-востоке Украины людей, которых насильно, через законы, принимаемые нацистским режимом в Киеве, лишают права на самобытность. Включая язык, религию, права на образование, доступ к СМИ и любых прав, связанных с использованием родного языка, языка предков, живших столетиями на землях, где Президент Украины В.А.Зеленский хочет устроить геноцид. Они жили на землях, где все основные города были заложены русскими правителями.

То, что Запад так легко смотрит на русофобию, на кампанию дискриминации, запрета всего русского, на эти откровенно расистские действия с нацистским «душком» (потому что параллельно с истреблением всего русского на Украине процветает нацизм, большинство военнослужащих так называемых националистических батальонов ходят в татуировках нацистских дивизий, под знаменами и с шевронами нацистских дивизий СС, Запад молчит и внемлет этому достаточно спокойно, если вообще на это обращает внимание.

Не мы отказались от переговоров. Они состоялись в марте 2022 г. по просьбе украинской стороны и завершились достижением договоренности, о чем говорил Президент России В.В.Путин на встрече с африканскими посредниками. Но англосаксы в лице Вашингтона и Лондона запретили В.А.Зеленскому соглашаться на ту договоренность, решив, что раз русские готовы ее подписать, то нужно продолжать войну, чтобы еще больше истощить Россию и «выжать» из нее устраивающие Украину соглашения. Так что это не наш выбор. И вопрос про ядерное оружие тоже не нам надо адресовать. А вы так подробно интервьюировали каких-то западных деятелей, которые выступают за продолжение войны?

Вопрос: Лично я – нет.

С.В.Лавров: Я так и понял.

Вопрос: Все-таки возможен мир в обмен на территории? Этот вариант Россию может устроить?

С.В.Лавров: Понимаете, это подход, как на базаре: я – тебе, ты – мне. Мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык, который является официальным языком всей системы ООН и который сейчас просто сокрушают, и не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике. Все молчат.

Задаю вопросы многим своим собеседникам – никто не реагирует. Кто-то может себе представить, что, скажем, Швейцария запретит французский или немецкий языки? Или Ирландия – английский. Бельгия – фламандский. Это невозможно даже вообразить. В Финляндии живет 5,2% шведов, а шведский язык является государственным. На Украине этнических русских минимум 20%, а тех, кто говорит и думает на русском языке – больше половины. Поэтому не в территориях дело. Речь идет о том, что В.А.Зеленский выполняет приказ уничтожить любые проявления русской цивилизации на территории той страны, где не ему, а его предшественникам, таким же радикалам и неонацистам, разрешили провести государственный переворот с главной целью: превратить Украину в инструмент сдерживания и подрыва безопасности Российской Федерации, ликвидации всего русского на тех землях, которые были освоены русскими.

Вопрос: Не могу не спросить по текущей ситуации. Как, на ваш взгляд, сложится будущее сил, представленных ЧВК «Вагнер» в странах Африки?

С.В.Лавров: Это зависит от позиции стран, чьи правительства в свое время пригласили ЧВК «Вагнер» и согласовали с ними соответствующие условия. Эти условия определялись без участия российского Правительства. Российское государство имеет свои отношения в сфере военного, военно-технического сотрудничества со многими африканскими государствами, но условия, на которых власти африканских стран заключали контракты с данной структурой нас не касаются.

Вопрос: Несмотря на то, что я лично ни с кем не разговаривал, и не представляю себе, как физически возможно уничтожить страну с одиннадцатью часовыми поясами и с населением в 146 миллионов человек. Как вы себе представляете решение экзистенциального конфликта России и Запада в послевоенной перспективе?

С.В.Лавров: На счет вашего личного мнения о том, что вы не представляете, как можно уничтожить Россию: вы не собираетесь пойти в политику в Португалии?

Вопрос: Нет, Господь миловал.

С.В.Лавров: Думаю, многие бы вас поддержали. Это разумная констатация. Мы не стремимся ни к какой конфронтации. Но никогда не будем давать себя в обиду.

Вопрос: То есть, вы не исключаете военного решения?

С.В.Лавров: Мы сейчас занимаемся военным решением проблемы, которая называется «войной всего Запада против Российской Федерации». Они используют Украину, как расходный материал, украинских солдат накачивают наркотиками, чтобы они не чувствовали боли, и гонят на передовую, как скот. Президент России В.В.Путин несколько дней назад, когда в очередной раз касался этой темы, сказал, что против нас работает вся экономическая, военная и информационная машина Запада. В информационном пространстве ложь зашкаливает. Все знали, что вооруженные силы Украины, особенно националистические батальоны, с самого начала кризиса (еще в 2014 г., когда они обстреливали Донбасс из тяжелых вооружений, используя авиацию) используют гражданские объекты для размещения тяжелых вооружений. Эта практика никогда не прекращалась и «расцвела пышным цветом», когда началась специальная военная операция. В городах, рядом с детскими садами, непосредственно в школах размещались тяжелые вооружения. Оттуда велся огонь, вызывая ответный удар по гражданским, по сути дела, объектам. Есть масса свидетельств в интернете. Как украинские граждане подходят к ВСУшникам и требуют уйти с пространств, на которых расположены детские сады, школы, магазины и прочие гражданские объекты. Существует огромное количество свидетельств, но на это никто внимания не обращал. Так же как все быстро забыли про кадры, на которых стреляют в голову и сваливают в яму военнопленных с завязанными руками так же, как это делали фашисты.

Никто не вспоминает то, что творилось, когда в Донбассе обстреливали жилые районы, убивали детей. Там даже есть «Аллея Ангелов». Не помню, чтобы в то время западные журналисты каким-то образом проявляли интерес к происходящему за линией соприкосновения на тех территориях, которым Совет Безопасности ООН обещал дать особый статус.

Наши журналисты работают все эти годы, с начала госпереворота, на линии соприкосновения 24/7. Они показывают разрушения, зверства, которые происходили там в результате действий Вооруженных Сил Украины. Мы требовали от ОБСЕ, чтобы она зафиксировала результаты бомбежек этих территорий и обстрелов гражданского сектора. Однако миссия ОБСЕ, которая там была, долгие годы просто сообщала о количестве нарушений прекращения огня, обстрелов и жертв, не расшифровывая, сколько жертв было на стороне ополчения, а сколько – на стороне киевского режима. Когда мы наконец добились публикации этих данных, выяснилось, что практически все жертвы на стороне ополчения происходят от абсолютно неизбирательных бомбежек, а разрушения на стороне киевского режима являются результатом ответного огня. Эту правду заметают под ковер.

Поинтересуйтесь, Вы же журналист и имеете возможность проводить журналистские расследования: среди многочисленных фейков и вранья ярче всего можно охарактеризовать происходящее в западных кругах на примере н.п.Буча, где в начале апреля 2022 г. были представлены тела людей, якобы замученных российской армией. Десятки тел на главной улице. Их показали через трое суток после того, как российская армия вывела оттуда свои войска. Я бы понял, если бы они были спрятаны где-то в подвале. Но телекамеры сняли их, лежащими на центральной улице города. Такие «постановки» нам хорошо известны. Буча – наиболее циничная из них.

Мы попросили предоставить имена людей, которых там «убили». Прошло уже больше года, но никто не собирается этого делать. Никто не говорит про расследование. Не было разбирательства и в 2014 г., когда 2 мая украинские националисты, не стесняясь, позируя на камеры, сожгли 50 человек в одесском Доме профсоюзов. Расследование было открыто, но никуда не привело. Прошло уже девять лет.

Не было также расследования того, кто стрелял на майдане во время государственного переворота. Много эпизодов в этих историях. Запад просто «прикарманивает», пропагандистски обвиняя Российскую Федерацию, а фактов никому не предоставляет. Ваших читателей никто не уважает. Обратите внимание, у ведущих американских телекомпаний практически отсутствует аналитика и фактология – там только лозунги. Читателей на Западе приучили к тому, что нужно ориентироваться только на сказанное Президентом США, или Генеральным секретарем НАТО, или главой Евросоюза. Вся пресса «выстроилась» – и ни слова сомнений.

Конкретный вопрос: Буча. Этот эпизод был использован для срыва подписания мирной договоренности с Россией и для очередной порции антироссийских санкций. Его последствия действительно получили материальное воплощение. Кто эти люди, которых там замучили? Наверное, их родственники должны были об этом знать. Да и мировая общественность, учитывая резонанс, который был придан этой истории Вашингтоном и Брюсселем. Считаю, что мировая общественность обязана требовать правду. Попробуйте. Может быть, у Вас получится.

Вопрос: Насколько я знаю, расследования ведутся.

С.В.Лавров: Ведутся расследования?

Вопрос: Судя по прессе, да, ведутся. Я не совсем согласен с Вами, что вся западная пресса «выстроилась». Я являюсь свидетелем аналитических разговоров и сомнений, высказываемых в прямом эфире приглашенными в студию экспертами. Даже у нас на телевидении появляется много людей, которые рассуждают с интересом и со знанием дела.

С.В.Лавров: Не хотел никого обидеть. Может быть, просто эти репортажи не доходят до нас.

Вопрос: Конечно, не доходят. Так же, как и западных корреспондентов не сильно пускают со стороны Донбасса.

С.В.Лавров: Я был бы признателен, если бы Вы написали о том, что идет расследование о ситуации в Буче. Если это трудно сделать публично, пришлите нам хотя бы какие-то сведения о том, кто это расследование ведет и когда оно началось. Если Вы что-то знаете про расследование терактов на «Северных потоках», тоже буду признателен.

Вопрос: Там вряд ли. Как должна быть трансформирована ООН, чтобы стать действенным международным инструментом?

С.В.Лавров: Всё очень просто – нужно выполнять Устав ООН и необходимо вернуться к обязательствам, которые были торжественно провозглашены, подписаны, ратифицированы. Прежде всего, речь идет о принципе суверенного равенства государств. Все «корни» проблем человечества после создания ООН заключаются в том, что Запад категорически отказывался действовать, уважая суверенное равенство всех остальных. Он продолжает мыслить и действовать колониальными методами – живя за счет остальных.

Пару лет назад на одном из саммитов «Двадцатки» была принята декларация о зеленом переходе и изменении климата. Развивающиеся страны резонно заметили, что они еще не достигли постиндустриальной стадии развития, так как еще далеки от этого, поэтому они не могут взять и отказаться от индустриализации. Но они будут готовы использовать технологии, дружественные по отношению к природе.

Было согласовано, что на эти цели выделяется 100 млрд. долларов на определенный период. До сих пор ничего не сделано. Статистика, которая ведется в отношении помощи Украине, показывает цифру в 160 млрд. долларов. Практически за один год. Наверное, африканские и другие страны, нуждающиеся в помощи извне, оценивают, с одной стороны, как Запад относится к их нуждам и тем обязательствам, которые принимались в рамках ООН, о помощи этим странам. С другой – как Запад относится не к нуждам украинского народа, а своей одержимости использовать украинский народ для войны с Российской Федерацией.

Наверное, Вы слышали последние заявления Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля о необходимости продолжения поставок и что их надо удвоить. Значит, будут удваивать. Не знаю, насколько это будет приветствоваться населением. Вы сказали, многие «испуганы» тем, что происходит на Украине. Если бы я был избирателем в Германии, я бы испугался, когда моя коллега А.Бербок, отвечая на какой-то вопрос о тяготах, которые испытывают граждане ФРГ, сказала, что знает о том, что страдают ее избиратели, но они должны это вынести ради Украины. Если теперь так завоевываются голоса в Европе перед выборами, значит, произошел какой-то перелом. Все подчинено задаче, которая поставлена из-за океана.

Вопрос: Значит, Россия все-таки способна с заокеанскими руководителями принять какое-то решение?

С.В.Лавров: Мы уже устали отвечать. Вы у них спросите.

Президент России В.В.Путин много раз говорил, еще год назад, и повторял с тех пор неоднократно, что мы не отказываемся от переговоров. Я вам привел пример, когда мы достигли договоренности, хотя сейчас украинцы пытаются это отрицать. Но это неправда. Они стремятся исказить ситуацию. Там была договоренность: я это точно знаю, так как участвовал в этом процессе.

Сейчас им запрещают договариваться. Есть «формула В.А.Зеленского», которая требует капитуляции России, и только после этого, того самого «стратегического поражения», о котором говорит Запад, с Россией будет заключен мирный договор. Сейчас Запад бросил все свои силы и объявил об этом публично, что главная цель на политическом треке – перетянуть страны Глобального Юга, включая страны БРИКС, на поддержку этого «плана», нацеленного на капитуляцию России. Этому была посвящена встреча в Копенгагене, куда пригласили ряд уважаемых стран Глобального Юга, которые, как нам сказали, отказались подписывать совместные заявления. Но такие попытки будут продолжены. Именно это является сердцевиной политического процесса, который Запад хочет навязать всем остальным: перетянуть наших друзей, единомышленников, стратегических партнеров на сторону В.А.Зеленского ради капитуляции Российской Федерации. Если это так (а это на самом деле так, потому что они об этом говорят публично), тогда, мягко говоря, качество дипломатического искусства оставляет желать лучшего.

Вопрос: Как Вы охарактеризуете сейчас отношения с Африкой?

С.В.Лавров: У нас хорошие отношения с африканскими странами. Готовится второй Саммит Россия-Африка в конце июля в Санкт-Петербурге. Там будет несколько мероприятий. Помимо встречи «в верхах», пройдет экономический форум, а также секции, посвященные отдельным направлениям нашего сотрудничества (образовательная, гуманитарная, культурная).

Наши контакты с африканскими странами носят регулярный характер. За последний год я был в Африке четыре раза, посетил 15 стран. Ко мне регулярно приезжают африканские гости. Буквально сегодня у нас будет заместитель Председателя Верховного (Суверенного) Совета Республики Судан.

В странах Африки, в отличие от некоторых других, где можно видеть доминирование тех, кого в России называют «Иваны, не помнящие родства», хорошо знают историю становления своих государств, борьбы с колониализмом, и ценят помощь, которую наша страна оказывала им. В том числе в организации управления странами, в становлении государственных институтов, а также в создании основ национальной экономики – чего колонизаторы не делали никогда – и систем образования, в подготовке национальных кадров.

Это прочный фундамент. Он не утратил своего значения за те относительно непродолжительные годы после исчезновения Советского Союза, когда в силу тяжелейших проблем внутри России у нас не доходили руки до того, чтобы наращивать сотрудничество с Африкой. Теперь этот период пройден. В октябре 2019 г. в Сочи состоялся первый Саммит Россия-Африка. Его решения выполняются. О новых планах будет объявлено на втором саммите, который состоится в конце июля в Санкт-Петербурге.