Медицинский туризм в России

Анатолий Фесюн и.о. директора ФГБУ «национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России»: Профессионализм врачей, эффективность лечения, передовые технологии в области курортологии и реабилитации – приоритеты нашего Центра.

1. С 2019 года в Российской Федерации стартовал федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» Минздрава России. Какое внимание и место отводится международному сотрудничеству в Вашей медицинской организации?

Развитие международного сотрудничества является одним из важных приоритетов для нашего учреждения. В 2019 года состоялись деловые встречи с представителями зарубежных медицинских организаций по обсуждению вопросов международного взаимодействия.

27 июля 2019 года с рабочим визитом ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России посетили член Правления Генеральной Ассамблеи Всемирной стоматологической федерации FDI по общественному здравоохранению, проф. Эдуардо Кавалле (Милан) и президент Всемирной Федерации Водолечения и Климатолечения (FEMTEC), проф. Умберто Солимене (Милан). В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы международного научного сотрудничества, в рамках которого планируется проведение совместных научных исследований, организация стажировок молодых ученых и сотрудников ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России в Италии.

Отдельно темой встречи стало обсуждение вопроса по организации экспорта медицинских услуг ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России для итальянских граждан. Эдуардо Кавалле поддержал эту идею и заявил о необходимости совместной работы в данном направлении. Профессору Эдуардо Кавалле было представлено уникальное современное оборудование ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, которое применяется для диагностики и медицинской реабилитации пациентов по неврологическому, кардиологическому и ортопедическому профилям.

В октябре 2019 года ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России посетила зарубежная делегация (неврологи, ортопеды, терапевты из Болгарии, Кувейта, Иордании, Филиппин, Испании, Украины, Узбекистана, Мьянмы) с целью ознакомления с новейшими методиками лечения и реабилитации.

Кроме этого, нашими сотрудниками совершаются зарубежные деловые командировки с целью установления международного сотрудничества и заключения соглашений с ведущими медицинскими учреждениями мирового уровня. В октябре-ноябре 2019 года были проведены встречи с представителями Миланского университета (Италия), университета г. Падуя (Италия), клинического комплекса «Шарите» (Германия), по итогам которых были достигнуты договорённости по подписанию международных соглашений о сотрудничестве. В рамках этой работы планируется проведение совместных научных исследований, публикации в международных журналах, участие в международных грантах, конференциях, конгрессах, симпозиумах, семинарах и др. мероприятиях; обмен ординаторами, аспирантами, профессорами, лекторами, проведение международных клинических исследований.

2. Ощущается ли в Вашей медицинской организации рост потока иностранных граждан за 2019 год в сравнении с 2017 году и с чем, по Вашему мнению, это может быть связано?

По сравнению с 2017 годом в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава имеется значительный прирост пациентов, в том числе и иностранных граждан. Это связано с развитием самого центра, с ростом взаимодействия с новыми страховыми организациями, учитывая что стоимость медицинской реабилитации в Российской Федерации намного ниже, но при этом не уступает по качеству предоставляемых медицинских услуг и по разнообразию реабилитационных программ. На сегодняшний день за 2019 год в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России медицинская помощь оказана 20 иностранным гражданам.

3. Какие медицинские услуги в Вашей медицинской организации наиболее востребованы иностранными пациентами?

Иностранные пациенты проявляют особый интерес к методам аппаратной физиотерапии, представленным в Центре, таким как вакуум-интерференсная терапия, электростатическая импульсная терапия на аппарате HIMAVAT, общая криотерапия (криосауна). Данные методы успешно применяются в нашей стране при заболеваниях связочного аппарата и опорно-двигательной системы, метаболических нарушениях.

За границей, в частности, в странах Евросоюза физиотерапевтическое лечение не пользуется такой популярностью среди врачей как в России, оно не так активно изучается и реже используется. Таким образом, иностранных пациентов привлекают новые неинвазивные методики, которые могут предложить наши специалисты.

Всегда остаётся востребованным санаторно-курортное лечение, которое может предложить ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России в своих филиалах, расположенных в Ставропольском и Краснодарском крае благодаря климату, хорошо развитой инфраструктуре и отлаженным механизмам работы.

4. Какие перспективы Вы видите для своей медицинской организации в реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» Минздрава России?

Потенциал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России в отношении медицинского туризма и экспорта медицинских услуг достаточно велик, в первую очередь, для стран ближнего зарубежья. Это можно объяснить тем, что в России, в среднем, уровень медицинской помощи на порядок выше, чем в странах СНГ и на постсоветских территориях, а наш Центр является головным учреждением в РФ в отношении медицинской реабилитации и санаторного-курортного лечения.

Центр располагает уникальным арсеналом современного оборудования для механотерапии, физиотерапии, бальнеолечения, в учреждении работают грамотные специалисты высокого уровня, а стоимость услуг сравнительно ниже, чем в странах Европы. Это является привлекательным для развития экспорта медицинских услуг.

5. Какие особенности работы с иностранными пациентами Вы могли бы отметить?

При работе с иностранными пациентами для медицинского персонала всегда сохраняется такая проблема как языковой барьер и культурные особенности – поэтому от медицинского персонала требуется больше внимания и включенности в диалог, чтобы остаться уверенным во взаимопонимании с пациентом.

6. Многие иностранные государства и зарубежные клиники тратят большие бюджеты на рекламу собственного бренда. В Российской Федерации в 2019 году впервые запущена федеральная коммуникационная кампания, направленная на популяризацию медицинских услуг Российской Федерации. Как о Вас узнают иностранные пациенты и почему выбирают именно Вас?

Пациенты узнают о нас по рекомендациям пролечившихся в Центре пациентов, а также от врачей, проводивших операции (неврологов, травматологов, кардиологов).

7. Назовите наиболее яркий случай из практики Вашей медицинской организации по оказанию медицинских услуг иностранному гражданину.

Наиболее ярким случаем можно назвать реабилитацию пациента из Казахстана, который поступил с травмой головного мозга. Благодаря усилиям и профессионализму врачей Центра пациент успешно прошёл курс медицинской реабилитации, смог улучшить двигательные и речевые функции.

8. Какие вы видите конкурентные преимущества в сфере медицинского туризма у России по сравнению с другими странами?

Россия – страна богатая природными ресурсами, в том числе используемыми для оздоровления. Прежде всего это наши, российские минеральные воды и лечебные грязи, которые по качественному составу не уступают зарубежным. Это и Соль-Илецкое озеро в Оренбургской области, это и Большое Яшалтинское озеро в Республике Калмыкия, чей солевой состав воды и лечебные грязи по своим целебным свойствам не уступают курортам Мертвого моря.

Как уже упоминалось, медицинская помощь в целом и санаторно-курортное лечение, в частности, достаточно доступно, хорошо развито и адекватно функционирует в нашей стране. Сравнительно низкая стоимость медицинских услуг создает хорошие предпосылки для активного привлечения иностранных пациентов на лечение в российские медицинские организации, делая страну привлекательной не только для ближнего зарубежья, но и для граждан из стран Западной Европы и Азии.

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