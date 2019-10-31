Португалия: из Уфы до мыса Рока - на велосипеде с письмами

Его золотистый загар в конце октября мог бы указывать на беспечную жизнь туриста, но он был заработан каждодневными стокилометровыми пробегами на велосипеде по европейским дорогам на пути к нам, в Лиссабон. 12 июня Антон выехал с Урала, пересек 11 стран и 22 октября прибыл в Лиссабон.

Последние 4,5 месяца он был в постоянном движении. Дороги, города и снова дороги. Путешественник проехал на велосипеде почти 6800 км от Уфы до мыса Рока и вез детские письма. Их он раздал европейским школьникам: в Венгрии, Австрии, Франции, Испании и Португалии. Велоэкспедиция Антона называется «Дети мира» и реализуется под эгидой ЮНЕСКО. В Лиссабоне он встретился с учащимися Первой Славянской школы, детского учебного центра «Матрешка» в Оэйраше и португальской средней школы Escola Secundária Sebastião e Silva. Никто не смог остаться равнодушным: ни учителя, ни дети, ни их родители. Каждый день Антона был насыщен, но нам удалось взять у него интервью.

- Как появилась идея экспедиции?

- Путешествиями я увлекался с детства. То есть я всегда был активным и, естественно, как все обычные люди, сначала ездил для себя: мне самому было интересно, как живут люди, как устроена жизнь в других странах, природа, архитектура, города и т.д. Потом в какой-то момент я понял, что начальный интерес удовлетворен, и мне захотелось в путешествие добавить смысла. И когда я еще немножко подумал, я решил, что буду современным «почтальоном Печкиным» - буду возить письма детей.

- А почему именно письма?

- Там, где есть люди - везде есть дети, где есть дети - везде есть школы. Изначально мне показалась интересной мысль, что страны разные везде, но школы же везде есть, везде дети учатся. Мне стало интересно посмотреть на школы в разных странах, как выглядят школы и как там учатся дети, найти, что у них общего и в чем у них отличия. И от этого я начал развивать эту идею. Это потом, когда я немного вник в вопрос, появились более серьезные идеи про то, что общечеловеческие ценности едины, и что добро у одного народа - то же самое добро и у любого другого народа. И потом к ним уже добавилось, что если уж пишут российские дети письма, то они неизбежно пишут о России, о тех местах, где они живут.

- Про что португальские детишки могут написать? Про свою жизнь, ценности?

- Пишите то, что вам кажется обыденным, ежедневным, банальным. Потому что в другой стране это будет самое то, что вызывает интерес: какие у вас там ели во дворе школы растут, как класс там обустроен, кушаете вы как.

- Но про Португалию...

- Конечно! Про Португалию, про культуру, про Лиссабон... Пишите про все, что окружает, в буквальном смысле. Мы живем в России, у нас есть березы, ель, дуб. Это в России никто не подумает, что это кому-то интересно. Но береза у нас растет повсеместно, а здесь этого нет. И любая фотография с березой здесь будет вызывать огромный интерес. Снег у нас полгода и к концу зимы видеть его никто не может, а здесь как получается? «Вам так повезло, что у вас есть зима», говорят.

- Что Вы хотите донести своим проектом? До детей и взрослых?

- Если бы дети были постарше, вопросы бы совпадали в большей степени. В маленьких детей хочется заложить, чтобы они чувствовали себя свободными, хотели путешествовать, потому что любое путешествие - это развитие. То есть ты видишь, как живут люди в других местах и ты как бы лучше себя позиционируешь. И если ты в Португалии живешь, ты это больше ценишь. Если ты в более простой стране живешь, ты понимаешь, к чему тебе надо стремиться, что есть более продвинутого в других странах. Если взять детей постарше, а также взрослых - наверное, экспедиция подчеркнет то, что границы условны, что мир открыт, все люди в общем-то одинаковы: потемнее, посветлее, побогаче, победнее, севернее, южнее. По большому счету, это не имеет значения. Главные ценности едины. Любой обычный человек, в любой стране, любого народа живет одними и теми же жизненными вопросами, такими как семья, дом, дети, учеба, одежда, еда, достаток. И это единое, это то, что одинаково у всех, отличия будут в деталях.

- А как насчет работы? Взяли отпуск или уволились?

- Коммерческой деятельностью я не занимаюсь с прошлого года. У меня сейчас некоммерческая организация, которая организует подобные проекты. Пока самые яркие - это велоэкспедиции «Дети мира». Я полностью сконцентрирован на этом проекте.

Но месяц назад мы получили еще один федеральный грант на другой проект, по велоинфраструктуре Республики Башкортостан. У меня есть целая команда, которая тем проектом тоже занимается. И вся наша деятельность вокруг таких проектов сконцентрирована. Коммерческих спонсоров нет ни одного, т.е. либо свои деньги, либо поддержка государства.

- Вы были постоянно в движении? И какие сложности могут ожидать велопутешественника?

- В основном это монотонная физическая работа на перегонах. Города - это светлые пятна в путешествии: 5-7 дней ты едешь, 2-3 дня проводишь в городе. Иногда бывают такие дни, когда психологически это очень сложно: ты утром встал и опять этот велосипед, опять этот рюкзак, опять эта бесконечная дорога. Физически я себя прекрасно ощущаю, не в этом проблема, психологически иногда бывает, что приходится силу воли включать и продолжать путь. Это однообразие, пейзаж не так быстро меняется, так как скорость низкая. И за тебя это расстояние никто не проедет, от тебя все зависит - от твоего физического состояния, здоровья и мотивации. Но график не построен на износ, у меня нет задачи рекорды какие-то поставить, главное - это общение.

- По пути Вы попали под ливень, ночевали в довольно сложных условиях. С какими еще неудобствами или препятствиями Вам пришлось столкнуться?

- Когда я был в Альпах, выпал снег и стало достаточно холодно, мне пришлось купить шапку и перчатки. Также тяжело было на Украину попасть. И это не было даже связано ни с велосипедом, ни с природой, это была лишь политика. Если бы не было письма ЮНЕСКО, пограничная служба меня бы не пропустила. Хотя формально никаких ограничений по въезду граждан России на Украину нет. Еще сложно очень было ехать по Пиренейскому полуострову, очень жарко и рельеф тяжелый. И я даже не ожидал, что будет какой-то отрезок сложнее, чем в Альпах. Оказалось, что есть Валенсия-Уэльва, это примерно 700 км, 8-9 ходовых дней, пришлось собрать все силы в кучу, очень тяжелый участок был.

- Что самое запоминающееся, что произошло на протяжении этого велопутешествия?

- Самое запоминающееся и удивительное то, как я выходил на русскоязычных людей. Т.е. эта система реально работает. Например, контакты Первой Славянской школы мне дали в Венгрии, а контакты «Матрешки» появились после Барселоны. Русский язык действительно объединяет людей, и это для меня было самое удивительное и приятное. Меня приятно поразило, что эти взаимодействия существуют и работают на благо, что есть взаимопомощь и на это можно опираться.

- Вы почувствовали большую разницу с Вашей предыдущей поездкой Уфа-Бали? Было проще-сложнее?

- Я почувствовал большую разницу, но она лежит в плоскости велопутешествия: сложность страны, климат сложнее для велопутешествия, а в Европе проще и с дорогами, и с людьми, и с климатом. А что касается школ, здесь разница минимальная. Дети по поведению, по менталитету и по тем вопросам, которые они задают - практически все одинаковые, от школы к школе. А в питании - если тут ты едешь - и супермаркеты с понятными продуктами, и кафе, и рестораны, то там все другое.

- Уже знаете, куда поедете в следующий раз?

- В следующий раз отправлюсь в пространство бывшего Советского Союза и в те страны, где русский язык распространен.

- Я бы добавил, что буду только рад, если эта идея - писать письма от руки - будет распространяться все шире. Делайте то же самое! Если нужна помощь, контакты, советы - обращайтесь!

Беседовала Maryana Serpinina