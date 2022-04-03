Рами Блект: «Каждый из нас пришел в этот мир учиться любви, бескорыстию, осознанности»

Рами Блект известен как писатель, главный редактор, издатель, журналист, публицист, астролог, духовный учитель, учитель гармоничного развития личности, бизнес-тренер, бизнесмен, преподаватель, кандидат психологических наук, имеет степень магистра в области аюрведической медицины, доктор философии.

- Вы и писатель, и йог, и астролог, имеете еще множество титулов. Что для вас основное?

- Скорее, наверное, писатель и учитель гармоничного развития личности. И как хобби - изучение преподавания ведической астрологии. По своей астрологической карте я больше писатель и учитель гармоничного развития личности.

- Как вы пришли к йоге и какого ее направления придерживаетесь?

- Во-первых, хочу отметить, что очень рад возможности дать интервью вашему изданию. Вы внесли значительный вклад в развитие русскоязычного сообщества в Португалии, а также в западноевропейском пространстве.

Прежде чем прийти к йоге, я прошел значительный путь духовного развития. Еще в годы студенчества в Петербурге я задумывался над вопросами смысла жизни. И уже тогда меня посещали мысли о том, что я не готов посвятить жизнь обычному прохождению по служебной лестнице. Что-то внутри меня протестовало против этого.

С началом перестройки я стал интересоваться религией, изучал христианство, мусульманство, иудаизм. Чуть позже открыл для себя буддизм и педантизм и получил ответы на все интересовавшие меня тогда вопросы. Затем стал практиковать йогу - и физическую, и ментальную. Я занимаюсь ею много лет, и именно благодаря йоге я открыл для себя путь как стать гармоничным, успешным, счастливым и здоровым человеком.

- Что подтолкнуло вас к преподаванию йоги?

- Хотя у меня есть международный диплом преподавателя йоги, я прошел полный курс по йоге, но как таковую йогу очень мало преподавал. В основном это происходило на благотворительной основе. На сегодняшний день у нас одна из самых больших в мире школ по ведической астрологии и восточной психологии. Это именно то, что меня всегда привлекало, поскольку помогает изменить жизнь и стать счастливым.

- В чем смысл ведической астрологии и восточной психологии?

- Ведическая астрология дает человеку возможность получить более профессиональное образование, умение читать карты. В свою очередь, после курса по восточной психологии у людей сильно меняется жизнь, правильно расставляются приоритеты, потому что это не абстрактная наука, а про то, как жить здесь и сейчас, как ставить цели, как достигать их. Про то, кто мы на самом деле и что такое «личность».

В современной западной психологии нет понятия «личность». Она предлагает абстрактные теории, а восточная психология объясняет, что такое душа, разум, ум и как они работают. Я всегда любил буддизм, поскольку это на самом деле очень хорошая психология. Так, президент Психотерапевтической лиги Макаров, приглашенный на Всемирный конгресс психотерапевтов в Японии, рассказывал, что всего его участники проголосовали, что буддизм - это психотерапия третьего тысячелетия.

- А кто преподает в вашей школе?

- Прежде всего - я сам, также у нас есть еще порядка 30 преподавателей.

- Каким образом наши читатели могут в нее поступить? Это можно сделать онлайн?

- Да, в настоящее время школа работает онлайн. Раз в полгода проводятся занятия по ведической астрологии и восточной психологии.

- Занятия проводятся в определенные даты? Или можно прибрести курс и смотреть в свободное время?

- Можно купить курс и смотреть самостоятельно, но все равно с учениками работают кураторы, можно проработать все возникающие вопросы. И потом еще раз в неделю проводится общая лекция по всем вопросам.

- По окончании выдаете сертификаты, дипломы?

- Да.

- Сколько нужно проучиться, чтобы получить полное образование?

- К примеру, базовый курс по ведической астрологии рассчитан на 3-4 месяца.

- Вы оказываете личные консультации? И как, к примеру, наш читатель может к вам обратиться?

- Да, обратиться можно онлайн.

- А как обычно человек становится учителем йоги?

- В настоящее время стать учителем довольно просто, окончив соответствующие курсы, и можно начать обучать людей. Но, повторюсь, я не преподаю йогу как таковую.

- Что может донести учитель своим ученикам, и всегда ли это получается?

- В первую очередь это зависит от того, на каком уровне находятся учитель и ученики. А также от задач, которые они ставят перед собой. Иногда достаточно человеку, допустим, порекомендовать не пить водку (алкоголь вообще) или, к слову, меньше есть, заниматься спортом и т.п. Это предрелигиозные принципы жизни.

А конечная цель человека, нашедшего духовного учителя - это понять, что он - душа, что он не имеет особого отношения к этому бренному миру, просто он скован временными привязанностями к телу и этому миру. На самом деле, каждый из нас пришел в этот мир учиться любви, бескорыстию, осознанности.

Подлинный учитель должен учить, на мой взгляд, именно этому. Потому что все мы ищем - осознанно или неосознанно - безусловной любви.

Я в своей деятельности основываюсь на том, что мы должны учиться гармонии: физической, социальной, интеллектуальной и духовной - четырем ее составляющим уровням. Каждому из этих уровней у меня посвящено множество статей, в основе которых заложена мысль: как стать гармоничной личностью. При этом главная составляющая - духовное развитие, так как, если мы не развиваемся духовно, мы становимся похожими на привидения, которые едят, спят, совокупляются и т.д. При этом они могут и читать умные книги, быть даже докторами наук. Про таких людей говорят: умер в 26 лет, похоронили - в 70. Так как в действительности он духовно отключен, то есть не живет сердцем, любовью.

- Как обычному человеку понять свою природу, свое предназначение?

- Это очень сложный вопрос. В нем заключается одна из основных задач моей деятельности, моих тренингов. У меня написаны книги на эту тему.

В древней системе медицины Индии - аюрведе - говорится, что одна из причин всех заболеваний человека в том, что он не находит свое предназначение. Отсюда появляется беспокойство ума. Появившись на ментальном уровне, болезни затем проявляются на физическом уровне.

Каждый человек должен идти своим путем. В восточной философии раскрытие предназначения личности - это целая концепция.

В первую очередь, личность должна состояться как мужчина или женщина. Сейчас пропагандируются разного рода извращения, разврат. Это одна из больших проблем нашего времени, когда мужчина вдруг начинает играть женские роли, и наоборот. Такие перекосы приводят к сбоям не только на гормональном уровне, но и на ментальном… Повторюсь, каждому человеку вначале нужно выполнить свое предназначение как мужчина или женщина, а дальше . стать гармоничным человеком, и своими талантами (у всех у нас есть таланты, данные нам от Бога) служить всем живым существам.

- Что для вас значит йога - это гимнастика, философия, религия, образ жизни или нечто совсем другое?

- В принципе - все перечисленное. Йога, религия и любовь имеют один и тот же корень - воссоединение.

Допустим, слово «иудей» в переводе с иврита означает «единение», тот, кто соединен с Творцом. Йог - это также тот, кто соединен с Богом, с единым целым. Наши проблемы начинаются тогда, когда мы чувствуем себя отделенными от этого единого целого, единого поля любви. Мы вживаемся в свои социальные роли и отдаляемся от своей природы. Например, если отрубить у здорового человека палец, то он начнет разлагаться, так как отделен от своего единого организма. Также происходит и с человеком, когда он отделяется от Абсолютной Истины, единого поля любви, он начинает гнить и разлагаться, у него появляются проблемы. Но во всех бедах чаще всего начинает обвинять общество или отдельных людей, обстоятельства и т.п. Но проблема в том, что мы забываем о Боге. Чем более человек эгоистичен, тем ниже его вибрации, тем больше у него проблем.

Конечно, йога - это, в том числе, комплекс гимнастических движений, ассан, правильное дыхание, также она включает в себя основы нравственности, морального образа жизни. Все это составляющие йоги. Но в первую очередь йога учит нас воссоединению с единым целым.

- Вы являетесь автором удивительных книг, например, «Самоучитель совершенной личности. 10 шагов на пути к счастью и успеху». Они переведены на многие языки. В чем вы черпаете вдохновение для творчества?

- Спасибо, что напомнили о моих трудах. Я - автор около 15 книг, они переведены на многие языки. Причем перевели их, в основном, сами читатели.

Главное, что двигало мною в творчестве - это то, что мне хотелось помогать людям. Я видел, как изменив какие-то ментальные концепции, получив подлинные практичные знания, у человека менялась жизнь к лучшему.

Мне кажется, что важнее научить человека как изменить свою жизнь к лучшему, чем просто один раз его накормить или оказать другую помощь. Все чистые мотивы в конечном счете - от Бога и наших учителей.

- Где можно заказать ваши книги?

- У меня есть интернет-магазин - можно заказать книги онлайн. Я также провожу личные курсы - организовывали, в частности, в Венгрии на источниках, в Индии и других странах. Очень хорошо, когда приезжает группа, и ученики вместе занимаются. За несколько дней люди менялись очень сильно. Из-за ковида есть некоторые трудности в проведении, но я работаю онлайн, провожу благотворительные занятия, лекции.

- Вы оказываете личные консультации? И как, к примеру, наш читатель может к вам обратиться?

- Да, обратиться можно онлайн.

- И, в заключение, что вы испытываете после своей трансформации? Какие главные цели перед собой ставите?

- Вы, видимо, имеете в виду путь, который я избрал 30 лет назад. Сложно сказать однозначно. Главная цель - это безусловная любовь и любовь к Богу, осознанность и бескорыстие, а также очистить свое сердце и стать гармоничным на четырех уровнях: физическом, социальном, интеллектуальном и духовном. Физический подразумевает ментальное здоровье и спокойствие. Все мы - осознанно или неосознанно - ищем безусловной любви. Потому что безусловная любовь дает нам высшее блаженство, не сравнимое ни с чем.

Мы можем иметь огромные богатства, можем быть здоровы, прославляемы миллионами людей, но будем несчастны, если у нас нет любви. Однако можем ничего не иметь кроме любви, осознанности и бескорыстия - и будем жить в блаженстве, где бы ни находились.

- Традиционный последний вопрос: каковы ваши планы и пожелания?

- Сейчас по всему миру очень много людей болеют, и им всем нужна помощь. Болеют потому, что гордыня, зависть, невежество, жадность порождают много проблем. И мне хочется всем помочь в преодолении этих проблем.

С одной стороны - идет деградация человечества… Но во всем мире есть очень много чистых душ, которые сейчас развиваются.

Я надеюсь, что тот переломный момент, который сейчас переживает человечество, поднимет нас на новый духовный уровень - более гармоничный и чистый. Этого я всем нам желаю!

Из биографии

Рами (Павел) Блект родился в Узбекистане в 1972 году. После окончания с отличием школы с углубленной военно-спортивной подготовкой поступил в военный институт в Петербурге, где попал в экспериментальную группу, готовившую кадры для воздушно-десантных войск (ВДВ). Эта группа отличалась также тем, что с ней работали известные военные психологи, психотерапевты и педагоги, целью которых было понять пределы человеческой психики при перегрузках, влияние внутреннего состояния на достижение конкретных целей и возможно ли воспитать сверхвоина из обычного человека с помощью внутренних изменений.

Познакомившись со многими психологическими техниками, без особого труда выполнил норматив мастера спорта, кандидата в мастера спорта в нескольких видах спорта и около 15 перворазрядных норм в различных видах спорта, а также значительно улучшил качество своего обучения.

Во время учебы в институте начал изучать медицинские и религиозные книги и писания. После окончания института продолжил службу в спецвойсках ВДВ, а также изучение психологии.

Погружаясь все глубже в изучение различных йогических практик и Ведической литературы, все больше понимал, что они лежат в основе тех успешных методик, которые использовали его учителя в институте. Также увидел, что это – только малая часть того, что оставили миру великие индийские мудрецы и святые. Осознав это, ушел в отставку и почти пять лет изучал и практиковал восточные духовные практики, древнеиндийскую астрологию, восточную психологию и медицину.

Продолжая постоянно учиться и работать над собой, параллельно начал распространять полученные знания.

С 1995 начал проводить частные консультации.

Преподавал основы восточной психологии, философии и истории религий в школах, колледжах и университетах. Проводил научно-популярные лекции, семинары, вызвавшие огромный интерес и отклик в России, Канаде, США, Литве, Казахстане, Израиле, Великобритании, Германии, Украине, Словении, Турции, Испании и других странах.

Сильно повлиял на Рами глубокий, духовно-мистический опыт, который он описал в статье «Как мое эго достигло просветления». На основе древних знаний просветленных мудрецов и последних достижений современной науки разработал ряд уникальных авторских курсов и тренингов.

Около 15 лет руководит Международной академией восточной психологии и ведической астрологии.

С 2004 года - президент Международной ассоциации восточной психологии, главная цель которой - на основе древней мудрости и современных научных достижений помочь людям стать здоровыми, счастливыми и гармоничным.