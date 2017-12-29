Турагентство Port Travel: на новом месте и с новыми предложениями

Многочисленные опросы показывают, что более 80% населения Земли боится летать, а 5% вообще категорически отказывается от перелетов, предпочитая другие виды наземного и водного транспорта. И тем не менее по статистике в небе каждую секунду находится более миллиона жителей нашей планеты. Тема авиапутешествий и приобретения дешевых авиабилетов интересует многих, о чем мы и решили поговорить с руководителем турагентства PortTravel Алексеем Гриненко, тем более нашелся повод – открытие нового офиса агентства.

Сразу отметим, что найти новый офис было не сложно: он расположен всего в 100 метрах от выхода из метро Alvalade (зеленая линия) по направлению к магазину MixMarkt (МиксМаркт). Новая мебель в строгих тонах, только что отремонтированное помещение - и мы начинаем разговор.

- С чем связан переeзд?

- Как вы помните, с 2012 года турагентство Port Travel работало в супермаркете MixMarkt в Лиссабоне, и, воспользовавшись случаем, хотел бы выразить благодарность руководству сети и, в частности, Галине Радченко за предоставленную нам «жилплощадь». Мы и в дальнейшем надеемся на плодотворное сотрудничество с компанией Monolith.

Что касается новоселья, то мы его запланировали уже давно, и связано это, в первую очередь, с расширением перечня услуг и изменением клиентской базы - мы стараемся активно привлекать в агентство клиентов-португальцев. Ситуация с коммерческой недвижимостью в Лиссабоне сложная и найти подходящее помещение за приемлемую цену было крайне затруднительно, но, к счастью, все получилось. С января 2018 года мы будем работать по адресу: Avenida de Roma, 119 A Lisboa и приглашаем всех в гости. Кстати, у нас можно получить подарок - красочный настенный календарь на 2018 год.

- Вы упомянули о португальском клиенте. Что вы можете ему предложить?

- Мы сравнительно небольшое агентство и предлагать отдых на любой вкус не имеем возможности. Довольно сложно конкурировать с португальскими операторами по туристическим направлениям, которые являются, как говорится, их «коньком», к примеру, это Мадейра или Азорские острова. Но мы можем с знанием дела предлагать Москву или Санкт-Петербург. Побывавшие в России португальцы очень хорошо отзываются о поездках, и работает т.н. сарафанное радио. Кроме того, в связи с проведением ЧМ-2018 по футболу в России с участием и португальской сборной ожидается, что туристов будет много, и мы готовы помочь организовать путешествие, получить российскую визу и т.д.

Еще одно направление и, на мой взгляд, очень недооцененное португальским туристом - это Киев, столица Украины. Я родился в Киевской области и 10 лет прожил в самом Киеве, и мне очень бы хотелось заинтересовать португальцев, чтобы они смогли увидеть цветущие киевские каштаны, Владимирскую горку, Андреевский спуск, Подол, тысячелетние золотые ворота, Печерские холмы и Днепр - великий и могучий.

- Мы желаем вам успехов на этом поприще, но, насколько мы знаем, основной ваш бизнес - это продажа авиабилетов. Это так?

- Не совсем, иногда это, скажем так, и социальная миссия. Ведь агентство, которое продает авиабилеты и получает за это небольшую комиссию, также является связующим звеном между пассажиром и авиакомпанией. Поскольку многие клиенты не знают английский и легко могут потеряться в аэропорту пересадки, не говоря о более сложных ситуациях, таких как задержки или отмены рейсов - нам в таком случае приходится становиться и проводниками, и переводчиками, и мы со своей стороны стараемся делать все от нас зависящее, чтобы клиент благополучно добрался до места назначения.

- Получается?

- В абсолютном большинстве случаев - да. Но есть и курьезы, когда раздается звонок в 7 утра и клиент говорит: «Я опоздал на самолет - вы меня не предупредили, что нужно прийти заранее!».

С апреля 2018 года авиакомпанией Wizzair будет выполняться прямой регулярный рейс на Киев (аэропорт Жуляны). Авиабилеты уже в продаже и цены пока доступные - ждем вас в нашем новом офисе!

- Смешно, а если серьезно, то многих читателей газеты интересует, как купить дешевые авиабилеты. Подскажете?

- Самый главный, пожалуй, нюанс для тех, кто хочет сэкономить на билетах - это приобретать их заранее. Поэтому кто планирует поездку летом, январь-февраль - самое время, чтобы купить билеты по доступной цене. Мы также предлагаем еще один вариант сэкономить на цене билета - это участвовать в нашей программе «Приведи друга».

- Это как? Расскажите подробнее.

- Принять участие в программе может любой человек, нужно просто взять в агентстве бонусную карту заполнить свои данные и порекомендовать нас друзьям. За каждого друга, который приобретает у нас авиабилет, участник программы получает 5 евро на свой бонусный счет. Накопившуюся сумму можно использовать на приобретение новых путешествий. Как говорится - больше друзей, больше бонусов и дешевле путешествовать.

- Желаем вам много новых друзей! А какие еще новости нас ожидают в 2018 году?

- Могу поделиться хорошей новостью для украинцев. На протяжении многих лет в Украину выполняла прямой рейс авиакомпания МАУ. Затем рейсы были отменены - и украинцам приходилось летать домой с пересадками. С апреля 2018 года авиакомпанией Wizzair будет выполняться прямой регулярный рейс на Киев (аэропорт Жуляны). Авиабилеты уже в продаже и цены пока доступные - ждем вас в нашем новом офисе!

- Это действительно приятная новость. Но зададим вопрос ребром: не дешевле ли покупать авиабилеты в интернете?

- На этот вопрос коротко ответить не получится. Мы сейчас живем в эпоху интернета вещей и дополненной реальности. Я сам фанат технологий и внимательно слежу за новостями. Технологические новинки мы стараемся внедрять в агентстве. Недавно мы внедрили систему отслеживания цены билета. Если клиент просит нас самый дешевый билет и на момент обращения цена его не устраивает, то мы можем мониторить цену и уведомить клиента, когда цена на желаемое направление и дату снизится.

Компания Alfabet (Google) создает нейронные сети (искусственный интелект), способные обучать другие нейронные сети выполнению тех или иных задач. Недавно такая фишка за 4 часа (!) научилась играть в шахматы и победила предыдущего чемпиона, это все без участия человека. Мы стоим на пороге создания сверхмощных квантовых компьютеров - а это увеличит на порядок производительность машин. Машин, которые бесспорно привносят в нашу жизнь много удобства и комфорта. Но у этой тенденции есть и обратная сторона медали - я не о предупреждении знаменитого физика Стивена Хокинса о том, что в искусственный интеллект - самая большая угроза человечеству. Я о более близкой перспективе - роботы и технологии в ближайшие годы лишат миллионы людей рабочих мест.

Мы в Port Travel, по крайней мере, пока ничем не проигрываем интернету. Практически за каждым сайтом стоит конкретный оператор со своей комиссией. Многие клиенты приходят к нам с такой фразой: «Я видел на сайте …». У нас на этот счет есть свой алгоритм действий. Первым делом мы задаем клиенту несколько наводящих вопросов, в том числе, не было ли на том сайте, где он видел цены, картинок с обнаженными стюардессами, и если нет, то ищем и зачастую даем цену лучше.



Но, если говорить глобально, где покупать - в интернете или турагентстве - это выбор между обезличенной покупкой у неизвестного оператора и живым общением, когда симпатичная блондинка, у которой вы купили билет, улыбнется и поблагодарит вас (очевидный плюс, по крайней мере - для некоторых).

Лично у меня, например, когда стоит выбор, где купить продукты - в португальском супермаркете или нашем MixMarkt - я покупаю «у наших». Там мне улыбаются, там вкуснее и там я получаю бонусы, за которые потом можно бесплатно полакомиться вкусным мороженым, которое в португальских магазинах не продается.

Развивая тему, можно сказать, что несмотря на то, что сейчас можно прочитать любые новости в интернете, читать бумажный носитель, к примеру, газету «Слово», куда приятнее, и тем самым вы окажете поддержку трудовому коллективу, который на протяжении многих лет помогал и помогает и ммигрантам в Португалии нужными советами и грамотными юридическими консультациями и просто интересно рассказывал о стране, в которой мы живем, еще когда сам интернет был мало распространен и информация была на вес золота

Это сейчас можно зайти в фейсбук и написать «подскажите, где купить дешевые билеты» Мне попадались такие обсуждения в группах. И там сразу несколько «экспертов»пишут: иди, мол на «три дабл ю» и все будет хорошо. При этом никто не пишет - позвоните в наше агентство, где работают такие же иммигранты как вы, понимают ваши проблемы и вам помогут. Я сейчас не только о нашем агентстве, но и о многих других.

Технологии будут и дальше стремительно развиваться, все больше вытесняя человека, я думаю, уже в ближайшие годы достаточно будет сказать цифровому помощнику в телефоне «Сири (или гуугле), купи мне билет в Лондон». И этого будет достаточно, так как устройство будет знать, что у вас запланирована встреча в Лондоне, каким классом вы предпочитаете летать и на каком месте вы любите сидеть - в проходе или у окна. С вашей карты спишут необходимую сумму - и все. Интернет компании собирают огромные массивы данных о нас и о нашем поведении, сами мы все больше времени проводим в социальных сетях и все меньше реально общаемся между собой. Я недавно поставил лайк ролику из фильма, где представитель старшего поколения спрашивает т.н миллениала (родившегося в двухтысячных): «У тебя сколько друзей? - 3 тысячи, а у вас?» (После небольшой паузы) - «Три! Три друга у меня было настоящих, один мне жизнь спас и за каждого из них я готов прийти на помощь в любое время или просто выпить водки и поговорить об этой самой жизни».

Мы решили предложить нашим клиентам услугу по приему посылок, что может быть более удобным и экономным решением. Посылку можно отправить в нашем офисе - и ваши родные получат ее дома прямо в руки. Надеемся, что эта услуга будет востребованной.

- А у вашего агентства есть страница в фейсбуке?

- Да, и у нас там уже около 500 друзей (надеемся, настоящих!) Кстати, приглашаем всех читателей подписаться на нашу страницу - вы сможете почерпнуть много интересного и полезного об путешествиях, а также первыми узнать о скидках и спецпредложениях! Адрес страницы www.facebook.com/porttravel.pt. Здесь же у нас можно спросить о цене интересующих вас билетов.

- Хорошо, а как быть тем, кто не умеет пользоваться интернетом, особенно людям старшего поколения?

- Достаточно нам позвонить - напомню наш номер: 969 574 542. Мы помогаем выбрать удобный маршрут по самой низкой цене. Билет у нас можно приобрести из любой точки Португалии, и мы отправим его по почте - клиент получает его уже на следующий день по месту своего проживания. Это удобно людям, живущим в сельской местности или отдаленных районах.

Завершая тему авиабилетов, хотел бы заострить внимание на нашей новой услуге, которую мы планируем внедрить в 2018 году - это отправка посылок. В последние годы высокая конкуренция с лоукост-компаниями привела к тому, что даже рейсы обычных авиакомпаний часто продаются по тарифу дискаунт или без багажа. Причем доплата за багаж порой бывает очень существенной - 25-40 евро. Поэтому мы решили предложить нашим клиентам услугу по приему посылок, что может быть более удобным и экономным решением. Посылку можно отправить в нашем офисе - и ваши родные получат ее дома прямо в руки. Надеемся, что эта услуга будет востребованной.

- Что еще вы предлагаете своим клиентам и соотечественникам в частности?

- Мы бы посоветовали туры выходного дня, особенно в зимнее время, когда путешествия доступнее и можно посмотреть много всего интересного и недорого. На пляже позагорать не получится, но можно, например, расслабиться в горячих источниках на Азорских островах или, например, в Будапеште, заодно полюбовавшись величием одной из столиц бывшей Австро-венгерской империи. Кстати, на этих направлениях также летает лоукост и билеты зимой можно приобрести за символическую цену.

- В заключение два слова о себе и о вашем агентстве. Вам нравится то, чем вы занимаетесь?

- Безусловно, надо любить свою работу, тогда вы и ваши клиенты будете довольны и счастливы. Я с детства грезил авиацией, но 25 лет назад, когда я поступал в Киевский институт гражданской авиации, преподаватели сожалели о том, что большинство выпускников вуза не работают по специальности. В моем случае так и получилось, но сейчас в турагентстве, хотя и косвенно, с авиацией связан и горжусь этим. Несмотря на то что многие люди боятся летать, авиация - это самый безопасный транспорт в мире, это огромная отрасль, например, только одна авиакомпания Lufthansa перевозит почти 300 тысяч пассажиров в день и раздает более миллиона (!) наборов бортпитания. Но что я все о себе - у нас трое сотрудников, одна из них в декретном отпуске, но надеемся, что к новому туристическому сезону она к нам присоединится.

- Спасибо, что ответили на наши вопросы, и удачи вам в новом году!

- Спасибо вам, и наилучшие пожелания хороших путешествий и удачного всем года!