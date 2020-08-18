Португальцы предпочитают местные фрукты и овощи

В момент совершения покупки на больших торговых площадях основными критериями выбора являются: цена, цвет, страна происхождения и внешний вид.

Таковы выводы исследования, проведенного Национальной Федерацией производителей овощей и фруктов (FNOP). По данным исследования, изменились и потребительские привычки португальцев - покупают меньшее количество продукта, но чаще.

Для большинства главным критерием при выборе фруктов и овощей является цена. Однако для многих этот фактор не основной. К примеру, в случае выбора фруктов фактор цены находится лишь на четвертом месте по значимости, а вот первым выступает страна происхождения продукта.

Большинство опрошенных (88%) признают, что покупают фрукты и овощи как минимум раз в неделю. Что касается количества приобретаемых овощей и фруктов, то большинство относит себя к «крупным» потребителям фруктов - более двух килограммов за неделю, более пяти килограммов в неделю приобретают лишь 8% опрошенных.

Овощей покупают меньше, чем фруктов - значительное большинство покупают менее двух килограммов зелени и овощей в неделю.