Португальцы предпочитают местные фрукты и овощи
По мнению потребителей, национальная продукция «вкуснее, свежее, более полезна для здоровья и более надежна».
В момент совершения покупки на больших торговых площадях основными критериями выбора являются: цена, цвет, страна происхождения и внешний вид.
Таковы выводы исследования, проведенного Национальной Федерацией производителей овощей и фруктов (FNOP). По данным исследования, изменились и потребительские привычки португальцев - покупают меньшее количество продукта, но чаще.
Для большинства главным критерием при выборе фруктов и овощей является цена. Однако для многих этот фактор не основной. К примеру, в случае выбора фруктов фактор цены находится лишь на четвертом месте по значимости, а вот первым выступает страна происхождения продукта.
Большинство опрошенных (88%) признают, что покупают фрукты и овощи как минимум раз в неделю. Что касается количества приобретаемых овощей и фруктов, то большинство относит себя к «крупным» потребителям фруктов - более двух килограммов за неделю, более пяти килограммов в неделю приобретают лишь 8% опрошенных.
Овощей покупают меньше, чем фруктов - значительное большинство покупают менее двух килограммов зелени и овощей в неделю.