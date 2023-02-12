Португалия: горы Серра да Эштрела - место притяжения

Португалия – это не только винные подвалы и колоритные узкие улочки Порту, Лиссабон с ретро-трамваями, подвесными мостами и красными крышами. Португалия - это не только школы сёрфинга и бесконечные пляжи на побережье океана.

В тёплой Португалии есть удивительные горы — Серра-да-Эштрела. Они находятся в одноименном национальном парке на северо-востоке Португалии и являются продолжением горной цепи Центральных Кордильер. Самая высокая гора континентальной части Португалии – Торре, высотой 1993 метра. Рядом проходит путь крупнейших рек Зезери и Мондегу и сеть пеших маршрутов. Там же располагается единственный в стране горнолыжный курорт с натуральным и искусственным снегом. Поэтому зимой горы Португалии могут стать альтернативой дорогим горнолыжным курортам Австрии, Франции или Швейцарии.

Как доехать?

Природный парк Серра-да-Эштрела находится в 300 км от Лиссабона и 190 км от Порту. Ближайшие крупные населенные пункты по пути к месту назначения - Гуарда (Guarda) и Ковильян (Covilhã). Конечный пунктом может стать поселок Мантейгаш, откуда удобно начинать передвижения по природному парку, предварительно взяв карту в туристическом офисе в центре Мантейгаша.

В самое сердце природного парка на общественном транспорте не добраться, но из Лиссабона и Порту до Гуарды или Ковильяна ходят поезда (от 17,30 €) и автобусы (от 8€). От этих городков до Мантейгаша можно доехать на такси или автостопом. Но самый удобный вариант добраться до горных мест - автомобиль.

Где остановиться?

Поселок Мантейгаш лежит в горной долине. В нём уютные белые домики с оранжевыми крышами соседствуют со стариной церковью. Найти отель в Мантейгаше не составляет труда – вариантов много на сайте Booking и других сервисах бронирования. Хороший вариант – Casa Das Obras – усадьба с историей почти 250 лет. По сути это отель-музей, в котором все номера – произведения искусства, а хозяйка -

прямая наследница известного когда-то португальского судьи и генерал-капитана João Teodoro Saraiva Fragoso и его жены Ana Gertrudes, которая была родом из Вероны. В конце XX-го века Casa das Obras был отреставрирован под руководством архитектора António Ribeiro Patrício Proença Madeira de Portugal. В доме сохранились фрески 18 века, старинное пианино и антикварные книги, выложенный из камня камин в гостиной. Сейчас цена двухместного номера от 60 € за ночь.

Чем заняться?

В любое время года можно отправиться исследовать пешие маршруты парка, предварительно узнав более подробную информацию в туристическом офисе. Общая протяженность пеших троп 375 километров. Маршруты очень разнообразные по протяженности, сложности, ландшафту и растительности - начиная от легких в 2-3 километра и заканчивая длительными 2-3 дневными.

К вершине горы Торре, где расположился горнолыжный курорт Estância de Ski da Serra da Estrela, ведет автомобильная дорога. Здесь туристов ждут 10 трасс различной сложности, от зеленых до черных, общей протяженностью 7,7 км, школа для начинающих лыжников и сноубордистов. Неподалеку от города Мантейгаш работает парк Ski Parque Manteigas. Для его посещения нет необходимости везти с собой снаряжение, всё необходимое можно арендовать на месте. Дело в том, что синтетическое покрытие трасс приспособлено только для арендованных лыж и сноубордов. Интересно, что рядом с Мантейгашем возобновила свою работу фабрика по обработке шерсти Burel, на которой использует местное сырье для производства войлочной ткани. Из этой ткани раньше шили традиционные плащи для пастухов, а сейчас шьют красивую одежду и текстиль. На экскурсии по фабрике (доступна только по предварительной записи) расскажут обо всех тонкостях производства от начала до конца.

Регион Серра да Эштрела знаменит и своим овечьим сыром. Его традиционный вариант - снаружи корочка, внутри мягкая сердцевина, которую можно есть ложкой, а можно намазывать на хлеб. Остроту сыру придаёт чертополох, который туда обязательно добавляют. После того, как сырные круги сформированы, их укладывают на полки для созревания. В конце мягкие овечьи сыры в Португалии принято

заворачивать в небольшую полоску ткани. В некоторых ресторанах и на фестивалях можно увидеть, как из головки этого сыра делают целое блюдо, добавляя в мягкую середину рис, фрукты, овощи, зелень, даже мясо.

Сыр Серра да Эштрела имеет маркировку DOP для контроля региона происхождения. А уникальность этого региона, где вольготно раскинулись поля и виноградники, действительно не вызывает сомнений и заставляет сердце биться быстрее.



Впечатлениями и советами поделилась Екатерина Волкова