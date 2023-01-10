Португалия: мусор в Лиссабоне считают тысячами тонн

Вторник, 10 Январь 2023 Португалия Португалия

Португалия: мусор в Лиссабоне считают тысячами тонн


С Рождества до Нового года 1,6 млн жителей 19 муниципалитетов Большого Лиссабона выбросили 21 646 тонн отходов.

Сбор мусора между Рождеством и концом года увеличился: жители Большого Лиссабона производят более 21 000 тонн в неделю, а жители Порту - более 10 000 тонн.

Согласно данным, предоставленным Lusa Valorsul, 1,6 миллиона жителей 19 муниципалитетов между Лиссабоном и Алкобасой выбросили 21 646 тонн отходов в период с 23 по 31 декабря.

Технический директор компании Филипа Панталеан объясняет, что «это нетипичная неделя», как и весь декабрь и январь, когда сбор мусора значительно увеличивается.

В среднем на каждого жителя этих территорий приходится 13,5 кг мусора за последнюю неделю года, игнорируя европейские рекомендации и предупреждения экологических ассоциаций о необходимости сокращения производства мусора.

По данным компании, занимающейся утилизацией отходов в этих четырех муниципалитетах, «соседи» из Кашкайша, Оэйраша, Синтры и Мафры меньше загрязняют окружающую среду.

На севере цифры указывают на десять килограммов мусора на человека в неделю между Рождеством и концом года, согласно среднему показателю отходов.

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