Вино, прославившее остров Мадейра

Климат и вулканическая почва острова оказались весьма благоприятными для выращивания винограда, который, что интересно, использовался вначале как сырье для производства сахара. Только в XVI веке, когда Бразилия стала поставщиком более дешевого сахара, виноград Мадейры начали использовать для производства вина.

Рождение напитка

С середины XVI века остров стал важным перевалочным пунктом на пути из Европы в Америку и Индию. Корабли, останавливавшиеся у его берегов, стали брать на борт бочки с местным вином, помогавшим морякам справиться с цингой. По легенде, португальский корабль, в трюмах и на палубе которого находились бочки с вином, во время длительного рейса в Индию надолго застрял в экваториальных широтах из-за штиля. Нераспроданное вино пришлось везти обратно в Европу. Оно продолжительное время нагревалось от тропического солнца и подвергалось качке. В конце путешествия вино существенно изменило к лучшему свой первоначальный вкус и аромат, приобретя в букете оттенки калёного ореха и карамели.

Таким образом выяснилось, что перевозка вин на палубах кораблей, пересекавших экватор, благоприятно сказывается на их качестве. И тогда бочки с вином стали специально загружать в качестве балласта на корабли, совершавшие долгие, иногда кругосветные, путешествия. Так был открыт своеобразный способ выдержки вин.

В это время мадера еще не была крепленым вином. Только когда Наполеон Бонапарт установил режим Континентальной блокады, негоцианты Мадейры стали добавлять в вина спирт, чтобы увеличить срок хранения и избежать потерь нераспроданных запасов. Крепление позволило получить еще более качественное вино и стало обычной практикой.

Особенности технологии производства

К XVIII веку был разработан искусственный способ нагревания вина - estufagem (буквально - «сушка в печи»). Он оказался более практичным, контролируемым и предсказуемым по результатам, а поэтому и сегодня используется при изготовлении 90% от всей продукции. При этом наряду с горячими водными трубами используется тепло солнца.

«Обычная» мадера выдерживается от 3 до 6 месяцев в отапливаемых складах при температуре 40-50° С. Затем в вино добавляют бренди, и далее оно созревает от трех лет и более.

Лучшая, «благородная» мадера готовится более мягко и медленно - ее годами выдерживают на раскаляющихся под солнцем чердаках винных поместий. В результате в вине происходит специальная реакция, которая обуславливает его янтарную окраску и карамельно-ореховые оттенки во вкусе и аромате. Винтажное вино должно не менее 20 лет созревать в бочке и два года - в бутылке.

На Мадейре возделываются несколько сортов белого винограда, среди которых первые места занимают Верделью, Серсиаль, Буаль и Мальвазия. Именно эти четыре сорта используются для производства четырех типов «благородных» мадер, в которых доминируют, соответственно, четыре основных букета. По европейскому законодательству вино можно маркировать сортом винограда, если оно на 85% сделано из данного сорта. Поэтому если сырьем служат сорта, не относящиеся к разряду «благородных», указывают только возраст вина и его стиль.

Мальмсей (Malmsey), или Мальвазия - самый знаменитый, праздничный сорт мадеры. Изготавливается из винограда сорта Мальвазия, растущего на высоте 150-200 м над уровнем моря, на наиболее солнечных участках, защищенных утесами, где тепло, накапливаемое горными камнями днем, согревает ягоды ночью. Получается насыщенное, сладкое и темное вино, которое лучше всего пить после ужина для улучшения пищеварения. Уже к восьми годам выдержки вино приобретает великолепный вкус, при этом каждый следующий год еще больше раскрывает его богатый аромат и букет.

Серсиаль (Sercial) производят из винограда одноименного сорта, произрастающего на самых прохладных участках на высоте от 200 до 600 м над уровнем моря. Это сухое вино янтарного цвета пьют, как правило, охлажденным в качестве аперитива, с первыми или рыбными блюдами. Качественный Серсиаль выдерживают не менее 10 лет.

Буаль (Bual) - темное, с ореховым ароматом вино - производят из винограда, который растет на искусственных террасах горных склонов, на высоте 100-300 м над уровнем моря, т.е. в более теплых условиях. Это полусладкое вино превосходно подходит к сырам и десерту. Тонкий вкус масла и орехов оттеняет пикантная горчинка. Подается комнатной температуры.

Верделью (Verdelho) производят из винограда одноименного сорта, произрастающего на высоте 400 м над уровнем моря. Это полусухое желтовато-коричневое вино подается к мясу, а также прекрасно подходит в качестве аперитива и к местному лимонному кексу, изобретенному англичанами как раз для этого вина. Букету мадеры из Верделью присущ тон орехов, а сладкий вкус едва заметен.

«Обычные», или «красные», мадеры (сухие, полусухие, полусладкие, сладкие) чаще всего изготавливаются из черного винограда сорта Тинта Негра (Tinta Negra), завезенного на Мадейру в XVIII веке. Из этого сорта - «рабочей лошадки» современной Мадейры - в настоящее время производится 80-85% от общего количества мадеры. Все молодые вина из Тинта Негра обладают светлым розоватым оттенком, со временем превращающимся в янтарный. Данный вид напитка особенно рекомендуется при диарее.

Интересные факты

Традиционно считается , что сам принц Генрих Мореплаватель, сын короля Д. Жоау I, повелел завезти на Мадейру молодые побеги винограда сорта Мальвазия из Средиземноморья. По сохранившимся свидетельствам гостей острова, в XV-XVI веках на Мадейре возделывался только этот сорт. Первое достоверное упоминание о выращивании на Мадейре множества других сортов (Тинту Негра Моле, Верделью, Серсиаль, Буаль, Москател, Аликанте и др.) датируется 1801 годом.

, что сам принц Генрих Мореплаватель, сын короля Д. Жоау I, повелел завезти на Мадейру молодые побеги винограда сорта Мальвазия из Средиземноморья. По сохранившимся свидетельствам гостей острова, в XV-XVI веках на Мадейре возделывался только этот сорт. Первое достоверное упоминание о выращивании на Мадейре множества других сортов (Тинту Негра Моле, Верделью, Серсиаль, Буаль, Москател, Аликанте и др.) датируется 1801 годом. Самая лучшая мадера, получающаяся в кантоне Fago de Pereira, шла ранее обыкновенно (а мальвазия - исключительно) к португальскому королевскому двору. Ни одно вино не подделывалось так же часто и в таких размерах, как мадера. В XIX веке изготовление поддельной мадеры сосредоточивается, главным образом, в Испании, Франции и Германии. Простые вина, как в прошлом, так и сейчас, часто переделываются в мадеру.