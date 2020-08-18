Вино, прославившее остров Мадейра
Виноградная лоза сорта Мальвазия - первого, из которого стали изготавливать вино мадера, была завезена на остров Мадейра в 1421 году.
Климат и вулканическая почва острова оказались весьма благоприятными для выращивания винограда, который, что интересно, использовался вначале как сырье для производства сахара. Только в XVI веке, когда Бразилия стала поставщиком более дешевого сахара, виноград Мадейры начали использовать для производства вина.
Рождение напитка
С середины XVI века остров стал важным перевалочным пунктом на пути из Европы в Америку и Индию. Корабли, останавливавшиеся у его берегов, стали брать на борт бочки с местным вином, помогавшим морякам справиться с цингой. По легенде, португальский корабль, в трюмах и на палубе которого находились бочки с вином, во время длительного рейса в Индию надолго застрял в экваториальных широтах из-за штиля. Нераспроданное вино пришлось везти обратно в Европу. Оно продолжительное время нагревалось от тропического солнца и подвергалось качке. В конце путешествия вино существенно изменило к лучшему свой первоначальный вкус и аромат, приобретя в букете оттенки калёного ореха и карамели.
Таким образом выяснилось, что перевозка вин на палубах кораблей, пересекавших экватор, благоприятно сказывается на их качестве. И тогда бочки с вином стали специально загружать в качестве балласта на корабли, совершавшие долгие, иногда кругосветные, путешествия. Так был открыт своеобразный способ выдержки вин.
В это время мадера еще не была крепленым вином. Только когда Наполеон Бонапарт установил режим Континентальной блокады, негоцианты Мадейры стали добавлять в вина спирт, чтобы увеличить срок хранения и избежать потерь нераспроданных запасов. Крепление позволило получить еще более качественное вино и стало обычной практикой.
Особенности технологии производства
К XVIII веку был разработан искусственный способ нагревания вина - estufagem (буквально - «сушка в печи»). Он оказался более практичным, контролируемым и предсказуемым по результатам, а поэтому и сегодня используется при изготовлении 90% от всей продукции. При этом наряду с горячими водными трубами используется тепло солнца.
«Обычная» мадера выдерживается от 3 до 6 месяцев в отапливаемых складах при температуре 40-50° С. Затем в вино добавляют бренди, и далее оно созревает от трех лет и более.
Лучшая, «благородная» мадера готовится более мягко и медленно - ее годами выдерживают на раскаляющихся под солнцем чердаках винных поместий. В результате в вине происходит специальная реакция, которая обуславливает его янтарную окраску и карамельно-ореховые оттенки во вкусе и аромате. Винтажное вино должно не менее 20 лет созревать в бочке и два года - в бутылке.
На Мадейре возделываются несколько сортов белого винограда, среди которых первые места занимают Верделью, Серсиаль, Буаль и Мальвазия. Именно эти четыре сорта используются для производства четырех типов «благородных» мадер, в которых доминируют, соответственно, четыре основных букета. По европейскому законодательству вино можно маркировать сортом винограда, если оно на 85% сделано из данного сорта. Поэтому если сырьем служат сорта, не относящиеся к разряду «благородных», указывают только возраст вина и его стиль.
Мальмсей (Malmsey), или Мальвазия - самый знаменитый, праздничный сорт мадеры. Изготавливается из винограда сорта Мальвазия, растущего на высоте 150-200 м над уровнем моря, на наиболее солнечных участках, защищенных утесами, где тепло, накапливаемое горными камнями днем, согревает ягоды ночью. Получается насыщенное, сладкое и темное вино, которое лучше всего пить после ужина для улучшения пищеварения. Уже к восьми годам выдержки вино приобретает великолепный вкус, при этом каждый следующий год еще больше раскрывает его богатый аромат и букет.
Серсиаль (Sercial) производят из винограда одноименного сорта, произрастающего на самых прохладных участках на высоте от 200 до 600 м над уровнем моря. Это сухое вино янтарного цвета пьют, как правило, охлажденным в качестве аперитива, с первыми или рыбными блюдами. Качественный Серсиаль выдерживают не менее 10 лет.
Буаль (Bual) - темное, с ореховым ароматом вино - производят из винограда, который растет на искусственных террасах горных склонов, на высоте 100-300 м над уровнем моря, т.е. в более теплых условиях. Это полусладкое вино превосходно подходит к сырам и десерту. Тонкий вкус масла и орехов оттеняет пикантная горчинка. Подается комнатной температуры.
Верделью (Verdelho) производят из винограда одноименного сорта, произрастающего на высоте 400 м над уровнем моря. Это полусухое желтовато-коричневое вино подается к мясу, а также прекрасно подходит в качестве аперитива и к местному лимонному кексу, изобретенному англичанами как раз для этого вина. Букету мадеры из Верделью присущ тон орехов, а сладкий вкус едва заметен.
«Обычные», или «красные», мадеры (сухие, полусухие, полусладкие, сладкие) чаще всего изготавливаются из черного винограда сорта Тинта Негра (Tinta Negra), завезенного на Мадейру в XVIII веке. Из этого сорта - «рабочей лошадки» современной Мадейры - в настоящее время производится 80-85% от общего количества мадеры. Все молодые вина из Тинта Негра обладают светлым розоватым оттенком, со временем превращающимся в янтарный. Данный вид напитка особенно рекомендуется при диарее.
Интересные факты
- Традиционно считается, что сам принц Генрих Мореплаватель, сын короля Д. Жоау I, повелел завезти на Мадейру молодые побеги винограда сорта Мальвазия из Средиземноморья. По сохранившимся свидетельствам гостей острова, в XV-XVI веках на Мадейре возделывался только этот сорт. Первое достоверное упоминание о выращивании на Мадейре множества других сортов (Тинту Негра Моле, Верделью, Серсиаль, Буаль, Москател, Аликанте и др.) датируется 1801 годом.
- Самая лучшая мадера, получающаяся в кантоне Fago de Pereira, шла ранее обыкновенно (а мальвазия - исключительно) к португальскому королевскому двору. Ни одно вино не подделывалось так же часто и в таких размерах, как мадера. В XIX веке изготовление поддельной мадеры сосредоточивается, главным образом, в Испании, Франции и Германии. Простые вина, как в прошлом, так и сейчас, часто переделываются в мадеру.
- Уникальная коллекция мадеры, состоящая из более тысячи экспонатов этого вина, была продана 8 декабря 2007 г. в Нью-Йорке за 2,3 млн долларов. На торги была выставлена мадера, которая была произведена в XVIII-XIX веках, самая старая бутылка датирована 1749 годом.
- Во времена Петра I появилось выражение «царская мадера». Так шутливо называли водку плохого качества, которая бесплатно выдавалась от царского имени (по чарке в день всем петербургским рабочим).
- В XVII веке мадера завоевала престиж в Европе, особенно при дворе французского короля Франциска I. В 1660 году это вино завоевало и британский рынок. Столица Мадейры - порт Фуншал - был единственным не британским портом, имевшим право торговать вином с британскими колониями, что, безусловно, способствовало развитию виноделия и виноторговли на острове.
- Мадера упоминается в драме великого Шекспира «Генрих IV», когда Фальстафф был обвинен в том, что продал свою душу за цыплячью ножку и рюмку мадеры. Другой факт восходит к 1478 году, когда приговоренный к смерти герцог Джордж Йорк, брат английского короля Эдуарда IV, выбрал в качестве способа казни утонуть в чане с мадерой. История умалчивает, однако, что произошло на самом деле.
- С XVII века мадеру экспортировали также в США, где оно сразу завоевало славу и престиж. Известен факт, что объявление независимости США в 1776 году праздновали с бокалами мадеры.
- Среди знатоков мадеры были такие видные политики, как Джордж Вашингтон, Томас Джеферсон и Уинстон Черчилль - британский премьер по достоинству оценил это вино во время своих путешествий на остров.
- В настоящее время Мадейра производит и экспортирует около 4 млн литров мадеры высокого качества, что составляет 43% от экспортной продукции острова.