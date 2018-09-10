Португалия: новшества учебного года

Напомним, что занятия начнутся с 12 по 17 сентября.

В этом году учащихся в начальной и средней школе ждут несколько новшеств.

Рассмотрим четыре ключевых изменений.

1. Бесплатные учебники до 6-го класса включительно

В этом году правительство распространит бесплатные учебники для всех учащихся с 1 по 6 классы, которые посещают ГОСУДАРСТВЕННУЮ ШКОЛУ. В общей сложности, доступ к школьным учебникам получат около 500 тысяч учащихся.

Вместе с тем, данная мера не распространяется на дидактические материалы (livros de fichas), которые ежедневно используются в классе.

Напомним, что в прошлом учебном году имели доступ к бесплатным учебникам только учащиеся с 1 по 4 классы (1-й цикл). Отметим, что учебники в конце года должны быть возвращены в школы в хорошем состоянии, т. е. если они не должны быть разорваны или исписаны, чтобы могли повторно использоваться другими учениками.

С целью распространения учебников 1 августа министерство образования запустило платформу MEGA - Manuais Escolares Gratuitos. Родители учеников должны зарегистрироваться на MEGA для присвоения кода, связанного с номером налогоплательщика. Данный код функционирует как ваучер и позволит получить школьные книги в книжном магазине, зарегистрированном в MEGA. На данный момент уже выпущено 400 тысяч ваучеров из общего количества в 500 тысяч.

2. Борьба с «ложными» адресами

«Предотвращение мошенничества», связанного с «ложными» адресами при зачислении, стало одной из беспрецедентных мер правительства на этот учебный год. Начиная с 2018/2019 года ко всем учащимся, которые впервые зачисляются в школу для посещения дошкольной группы или 1-го, 5-го, 7-го и 10-го классов или которые в середине учебного года запросят перевод из одной школы в другую, будут применяться более жесткие правила. Родители/другие лица, ответственные за обучение (encarregados de educação) должны представить заявление из «Финансов», чтобы подтвердить, что учащиеся проживают по этому адресу. До прошлого года единственным запрашиваемым документом от encarregados de educação ранее было «заявление о чести» (compromisso de honra), свидетельствующее об их ответственности перед учащимся.

Решение было принято правительством после того, как получила огласку информация, что государственные школы заполнены учащимися с ложными адресами, что препятствовало тому, чтобы ученики, которые действительно проживали поблизости, могли посещать соответствующее учебное заведение. Так, к примеру, было в школе «Доны Филипа де Ленкаштре» в Лиссабоне - теперь дело по подозрению в мошенничестве при зачислении расследуется прокуратурой.

В качестве критериев для приема в школы приоритет отдается учащимся с особыми образовательными потребностями или учащимися с братьями и сестрами в одной и той же школе; второй по важности фактор - место проживания, третий - место работы.

3. Меньше учеников в классе

Сокращение числа учащихся в классе является одной из мер, включенных в правительственную программу. В этом учебном году мера будет распространена на большее количество школ. То есть начальные классы циклов (1-й, 5-й и 7-й класс) ВО ВСЕХ ШКОЛАХ базового образования будут иметь на два ученика меньше. Так, после сокращения максимальный лимит в 1-м классе снизится с 26 до 24 учащихся, а в 5-м и 7-м классах - составит от 24 до 28 человек. Кстати, такие лимиты действовали до 2013 года, пока бывший министр образования Нуну Крату не увеличил число учащихся в классе.

Вне данного сокращения пока что останутся все учащиеся средней школы (т.е. 10-й, 11-й и 12-й классы) и остальные классы начальной школы (т.е. 2-й, 3-й и 4-й, 6-й, 8-й и 9-й).

Напомним, что в прошлом учебном году сокращение учащихся было применено только примерно к тысяче школ с высокими показателями неудовлетворительных оценок и преждевременного оставления школы - это так называемые школы приоритетных образовательных территорий (TEIP).

4. Физическое воспитание - учитывается

С 2012 года по решению экс-министра Нуну Крату оценка по предмету «Физическое воспитание» (Educação Física) не учитывалась при определении средней оценки, за исключением случаев, когда студенты продолжали учебу в этой области. Национальный совет ассоциаций учителей и специалистов области физического воспитания (CNAPEF) решил восстановить справедливость между дисциплинами.

Таким образом, в этом году оценка по физическому воспитанию будет учитывается при расчета среднего показателя оценки учащихся средней школы (ensinosecundário). В то же время, это изменение будет вводиться постепенно, т. е. в этом году средний показатель учитывается только для учащихся 10-го класса. В следующем учебном году изменение вступит в силу для учеников 11-го класса, а еще через год - для 12-го класса. То есть, только в 2020/2021 гг. учебном году эта мера заработает в полном объеме.